合歡山雪季勤務寒流值勤員警吃不消 民眾送暖暖包打氣

強烈寒流接連來襲，高山地區下雪，夜間更是溫度驟降。仁愛警分局員警執行合歡山雪季勤務，長時間站在刺骨寒風中相當辛苦，熱心人士潘敏捷號召友人捐贈保暖床墊、暖暖包，贈送給仁愛分局員警，讓員警值勤時身體和心頭都感受暖意。

仁愛警分局長莊順智說，跨年至今數波寒流，合歡山、奇萊山下雪，銀白色的雪景吸引遊客追雪，為了確保合歡山公路交通順暢和遊客安全，警方也加派警力執行雪季勤務。分局同仁不畏凜冽寒風刺骨，堅守岡位的執行勤務，但連日下來身心勞累，夜間休憩時更因低溫常冷的睡不著。

台南市熱心人士潘敏捷有感員警辛勞，也關懷偏鄉山區弱勢家庭與獨居老人，號召友人捐贈保暖床墊、棉被、禦寒衣物、暖暖包、雨衣、爐具、文具、白米、調味品、食品及安全帽，送暖到偏鄉，以及添增仁愛警分局同仁在寒冬執勤的保暖禦寒物資。由仁愛警分局轉送給受助家庭，也提醒原鄉部落居民了解戴安全帽，保障生命安全。