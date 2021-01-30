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合歡山雪季勤務寒流值勤員警吃不消 民眾送暖暖包打氣

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
仁愛分局員警在武嶺執行雪季勤務相當辛苦，熱心民眾送上暖暖包，讓員警值勤時能抵禦低溫，維持交通秩序。圖／仁愛警分局提供
仁愛分局員警在武嶺執行雪季勤務相當辛苦，熱心民眾送上暖暖包，讓員警值勤時能抵禦低溫，維持交通秩序。圖／仁愛警分局提供

強烈寒流接連來襲，高山地區下雪，夜間更是溫度驟降。仁愛警分局員警執行合歡山雪季勤務，長時間站在刺骨寒風中相當辛苦，熱心人士潘敏捷號召友人捐贈保暖床墊、暖暖包，贈送給仁愛分局員警，讓員警值勤時身體和心頭都感受暖意。

仁愛警分局長莊順智說，跨年至今數波寒流，合歡山、奇萊山下雪，銀白色的雪景吸引遊客追雪，為了確保合歡山公路交通順暢和遊客安全，警方也加派警力執行雪季勤務。分局同仁不畏凜冽寒風刺骨，堅守岡位的執行勤務，但連日下來身心勞累，夜間休憩時更因低溫常冷的睡不著。

台南市熱心人士潘敏捷有感員警辛勞，也關懷偏鄉山區弱勢家庭與獨居老人，號召友人捐贈保暖床墊、棉被、禦寒衣物、暖暖包、雨衣、爐具、文具、白米、調味品、食品及安全帽，送暖到偏鄉，以及添增仁愛警分局同仁在寒冬執勤的保暖禦寒物資。由仁愛警分局轉送給受助家庭，也提醒原鄉部落居民了解戴安全帽，保障生命安全。

莊順智說，感謝潘敏捷等熱心人士關懷員警辛勞，保暖床墊和暖暖包讓同仁在值勤、休息時，能保持體溫，並充分休息恢復體力，執行雪季勤務。其他的愛心物資也會轉送給仁愛鄉弱勢家庭，讓他們感受到社會關懷、溫暖。

潘敏捷等熱心民眾捐贈生活物資，由仁愛警分局轉贈給偏鄉弱勢家庭。圖／仁愛警分局提供
潘敏捷等熱心民眾捐贈生活物資，由仁愛警分局轉贈給偏鄉弱勢家庭。圖／仁愛警分局提供
潘敏捷等熱心民眾捐贈生活物資，由仁愛警分局轉贈給偏鄉弱勢家庭。圖／仁愛警分局提供
潘敏捷等熱心民眾捐贈生活物資，由仁愛警分局轉贈給偏鄉弱勢家庭。圖／仁愛警分局提供

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