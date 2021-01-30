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關懷弱勢家庭和捐血助人 埔心鄉公益社團活動一次滿足
又到歲末年終，埔心獅子會今天舉辦關懷弱勢和捐血活動，捐贈物資給鄉內近130戶經濟弱勢家庭，捐血民眾除了獲贈一串衛生紙，還可參加抽獎，有機會抱回額溫槍、體重計等健康獎品。
埔心獅子會一連14年舉辦歲末關懷活動，今年獲大村鄉五通宮贊助金磚福袋，會友訪查約130戶弱勢家庭將得到金磚福袋，和醬酒、白米等民生物資，還有3000元紅包，堪稱相當豐厚。
天冷國內出現血荒，埔心獅子會目標260袋250c熱血，很多鄉民挽袖捐血，獅子會會友致贈每人一串衛生紙及一次摸彩，捐血500cc獎品加倍，抽獎兩次，獎品豐富。縣長王惠美到場為獅子會友和志工加油；獅子會長許明俊表示，疫情讓弱勢族群更弱勢，生活相當辛苦，會友及鄉內善心公司企業出錢出力幫助弱勢家族度過寒冬，埔心和社會更祥和。
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