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婆婆媽媽精打細算　溪湖名家今春聯揮毫欲罷不能

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
為了配合婆婆媽媽買菜時間，溪湖鎮君承書法社體貼提早送春聯時間。記者簡慧珍／攝影
為了配合婆婆媽媽買菜時間，溪湖鎮君承書法社體貼提早送春聯時間。記者簡慧珍／攝影

號稱彰化縣今年時間最早的春聯揮毫，今天上午7點在君承書法社會館外開筆，許多到市場的婆婆媽媽又驚又喜「買菜還可以拿免費春聯，省下200元」，連忙先排隊、後買菜，以免錯過時限。

溪湖鎮君承書法社今天上午7點到9點，在位在溪湖鎮果菜市場旁邊的長青街會館舉辦春聯揮毫活動，一般送春聯活動從上午8點過後開始，但君承書法社會館毗鄰溪湖鎮果菜市場，為了配合婆婆媽媽一早買菜習慣，春聯揮毫提早到7點，方便婆婆媽媽索取。

「真好，買菜還有免費春聯可拿。」婆婆媽媽精打細算，手寫春聯每副200元到300元，書法大家春聯價格更高，婆婆媽媽看到名家親寫春聯，都來排隊拿春聯，一時之間，周邊灌木盆栽、機車座墊的上面曬春聯，紅咚咚一片，洋溢新春喜氣，因索取民眾太多，預定9點結束但欲罷不能，延後近一小時。

春聯 婆婆

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