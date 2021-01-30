解決南投縣八卦山缺水 農委會分三期改善旱灌系統

南投縣八卦山缺乏灌溉水源，旱灌系統又無法發揮功能影響農民生計，行政院中部服務中心和農委會最近會勘，決定將名間鄉赤水及竹圍兩村作為示範區進行三期計畫，針對旱灌系統貯水池、調整池、機電設備設施更新改善，解決兩村274公頃灌溉用水問題，如果可行會逐步擴大到八卦山全區。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧說，南投縣八卦山是茶、鳳梨、山藥農產重要產地，但因為台地地形，缺乏灌溉水源，只能實施旱灌計畫面積達4171公頃，但公營供水不穩定，民營供水則受到地勢地形影響水價，農民為了灌溉用水困擾十多年。

農田水利署長蔡昇甫說，旱灌系統改善第一期工程要提供穩定備援水源，降低集集攔河堰歲修及同源圳無調配水量期間的影響，第二期依據八卦山旱灌系統規畫建置灌溉系統，包括水池新建與修繕、聯絡管線修繕及農民接管意願調查，順利串聯灌溉系統讓下池水源輸送到上游水池。第三期必須解決源頭漏水問題，建立供水系統互連裝置，穩定灌溉系統供水。

根據調查，赤水及竹圍村加入公營設施事業區域意願較高，先以這兩村作為示範區，針對現有貯水池、調整池、機電設備設施需更新改善、交接前之營運管理以及供水服務、導入智慧化管理等逐步推動項目，改善兩村274公頃灌溉用水。