快訊

連勝武疑爆婚外情「家人應知道」 連勝文曾提醒弟弟這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決南投縣八卦山缺水 農委會分三期改善旱灌系統

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣八卦山缺乏灌溉用水，農委會將增設蓄水池提升枯水期蓄水量。圖／行政院中部聯合服務中心提供
南投縣八卦山缺乏灌溉用水，農委會將增設蓄水池提升枯水期蓄水量。圖／行政院中部聯合服務中心提供

南投縣八卦山缺乏灌溉水源，旱灌系統又無法發揮功能影響農民生計，行政院中部服務中心和農委會最近會勘，決定將名間鄉赤水及竹圍兩村作為示範區進行三期計畫，針對旱灌系統貯水池、調整池、機電設備設施更新改善，解決兩村274公頃灌溉用水問題，如果可行會逐步擴大到八卦山全區。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧說，南投縣八卦山是茶、鳳梨、山藥農產重要產地，但因為台地地形，缺乏灌溉水源，只能實施旱灌計畫面積達4171公頃，但公營供水不穩定，民營供水則受到地勢地形影響水價，農民為了灌溉用水困擾十多年。

農田水利署長蔡昇甫說，旱灌系統改善第一期工程要提供穩定備援水源，降低集集攔河堰歲修及同源圳無調配水量期間的影響，第二期依據八卦山旱灌系統規畫建置灌溉系統，包括水池新建與修繕、聯絡管線修繕及農民接管意願調查，順利串聯灌溉系統讓下池水源輸送到上游水池。第三期必須解決源頭漏水問題，建立供水系統互連裝置，穩定灌溉系統供水。

根據調查，赤水及竹圍村加入公營設施事業區域意願較高，先以這兩村作為示範區，針對現有貯水池、調整池、機電設備設施需更新改善、交接前之營運管理以及供水服務、導入智慧化管理等逐步推動項目，改善兩村274公頃灌溉用水。

名間鄉長陳文德提到大坑段管線經常爆管浪費水資源，農委會主委陳吉仲表示，將補助南投縣政府汰舊換新，解決接管不良問題。為鼓勵田間節水灌溉，導入智慧灌溉系統，為擴大灌溉服務，將補助每一農戶每年最高40萬元，如果含RC蓄水槽者則提高補助，以73萬元為限。

南投縣八卦山是重要茶葉產區，但缺乏灌溉水源，農委會將分三期改善旱灌系統，提供農業用水需求。圖／行政院中部聯合服務中心提供
南投縣八卦山是重要茶葉產區，但缺乏灌溉水源，農委會將分三期改善旱灌系統，提供農業用水需求。圖／行政院中部聯合服務中心提供
南投縣八卦山缺乏灌溉用水，農委會將增設蓄水池提升枯水期蓄水量。圖／行政院中部聯合服務中心提供
南投縣八卦山缺乏灌溉用水，農委會將增設蓄水池提升枯水期蓄水量。圖／行政院中部聯合服務中心提供

農民 行政院 農委會

延伸閱讀

南投縣刑大跨區查獲黑槍 起出長短槍多支擴大偵辦中

南投八卦山旱灌供水不穩有解 農委會推分期改善

南投縣名間交流道春節封閉 警方祭出8大疏導措施

水利署長訪視新竹海水淡化工程 預計1月底前完工供水

相關新聞

台中街頭藝人認證不用甄選了！2021年起採「登記制」

台中市文化局街頭藝人認證，新年將推出新制度！文化局表示，迎接街頭藝術多元發展，並參照各縣市制度發展現況，目前已研擬將以「...

婆婆媽媽精打細算　溪湖名家今春聯揮毫欲罷不能

號稱彰化縣今年時間最早的春聯揮毫，今天上午7點在君承書法社會館外開筆，許多到市場的婆婆媽媽又驚又喜「買菜還可以拿免費春聯...

解決南投縣八卦山缺水 農委會分三期改善旱灌系統

南投縣八卦山缺乏灌溉水源，旱灌系統又無法發揮功能影響農民生計，行政院中部服務中心和農委會最近會勘，決定將名間鄉赤水及竹圍...

影／拿到盧秀燕簽名球 孩童「尷尬不失禮貌」的微笑

中信兄弟退役球星彭政閔今天上午在台中金龍球場舉辦火星人盃棒球邀請賽，台中市長盧秀燕擔任開球嘉賓，她在出席活動時舉辦有獎徵...

台中iBike倍增計畫 首月增設91站進度超前

推動綠色交通、減少私人運具使用，台中市2014年起建置公共自行系統（iBike），至今騎乘人次累計超過4100萬人、減碳...

中捷列車上線測試 6處捷運站調整雙十公車綁卡服務時間

配合台中捷運綠線列車正線運轉測試，台中捷運公司宣布，2月1日起6處捷運車站協助雙十公車「市民限定」綁卡服務調整時間，周六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。