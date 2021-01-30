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中捷列車上線測試 6處捷運站調整雙十公車綁卡服務時間
配合台中捷運綠線列車正線運轉測試，台中捷運公司宣布，2月1日起6處捷運車站協助雙十公車「市民限定」綁卡服務調整時間，周六、日服務時間從8點30分至17時30分維持不變，周一至周五恢復晚間17點至21點，原本支援「市民限定」綁卡服務的捷運車務人員，將陸續回歸原工作崗位進行車輛測試作業。
台中「市民限定」雙十公車優惠新制今年元旦上路，捷運公司配合市府新政策，去年12月1日在捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站及烏日站提供綁卡服務，並從去年12月4日起延長服務時間，截至目前共服務6萬多人次。
台中捷運公司表示，目前正在進行捷運綠線18輛列車，更換半永久聯結器新軸心安裝後的正線運轉測試，原本支援綁卡服務的車務人員，將陸續回歸原工作崗位進行車輛測試作業。
另外，春節期間捷運車站從2月11日至2月14日（除夕至初三）暫停綁卡服務、2月10日（小年夜）、2月15至16日（初四至初五）調整服務時間從9點服務至17點，2月17日（初六）後即恢復為原服務時間，請民眾留意避免撲空。
台中市交通局也提醒，符合優惠資格的民眾，可至以上6處捷運站或其他市府公布的申請地點辦理綁卡，民眾可透過「市民限定」網站：https://idoor.taichung.gov.tw/ 或臨櫃填寫申請表，再以規定身份證件及電子票證辦理綁卡，即可快速完成綁定作業。各申請地點皆安排人員引導及協助，並提供市民限定網站QR code、流程宣導資料供民眾參考。
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