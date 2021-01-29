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影／芬園花卉遊憩園區賞櫻梅 大年初1起收費100元

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的平地梅花梅花盛開，蜂蝶群飛，美不勝收。記者劉明岩／攝影
位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的平地梅花梅花盛開，蜂蝶群飛，美不勝收。記者劉明岩／攝影

春節即將到來，位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的梅花盛開，蜂蝶群飛，美不勝收，至於眾所期待的櫻花，園主張洲府表示，春節前兩天就可以大開，有別於往年不收費，今年從大年初一起，收取100元門票。芬園鄉長林世明歡迎全台遊客前往走春賞花。

花卉生產遊憩園區是由「櫻花張」美譽的神農獎得主張洲府經營，運用個人育種與栽培技術，逐步擴充到目前的14公頃，栽培的櫻花、梅花苗木共10多萬棵，主要包括洲府枝垂櫻、山櫻、八重櫻、河津櫻、吉野櫻、萬里香櫻及平地梅花。

張洲府說，園區目前種有1600多棵平地梅花鴛鴦梅，品種來自日本寒帶，由他改良馴化後，逐漸適應台灣的熱帶氣候，在平地開得比原本在寒帶的品種既大又美，花期可達18天，由於鴛鴦梅一朵花可結成兩個果，成雙成對，與其他梅種大異其趣，才取名為「鴛鴦梅」，相當討喜。

張洲府說，鴛鴦梅只要生長一年就會開花，栽培十分容易，除了可供觀賞外，果實也比一般梅子大，可加工做為脆梅、爛梅等使用，還可以做為庭園造景及盆景栽培，經濟價值甚高。

相對於往年此時，園區內的櫻花都已大開，今年則略晚，張洲府說，目前花苞待放，估計在過年前兩、三天即可盛開，園區內長達百公尺的洲府枝垂櫻步道，及150公尺長的河津櫻花隧道粉紅花朵夾道，令人賞心悅目，是遊客必訪的景點，並能夜間賞櫻。

張洲府說，往年入園都不收費，今年大年初一起，收取100元門票。地址：彰化縣芬園鄉溪尾村慶光路12-12號，電話：(049)2524-899。

芬園鄉長林世明（右）由張洲府陪同欣賞盛開的鴛鴦梅。記者劉明岩／攝影
芬園鄉長林世明（右）由張洲府陪同欣賞盛開的鴛鴦梅。記者劉明岩／攝影
位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的平地梅花梅花盛開，蜂蝶群飛，美不勝收。記者劉明岩／攝影
位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的平地梅花梅花盛開，蜂蝶群飛，美不勝收。記者劉明岩／攝影
芬園鄉長林世明（左）由張洲府陪同欣賞盛開的平地梅花鴛鴦梅。記者劉明岩／攝影
芬園鄉長林世明（左）由張洲府陪同欣賞盛開的平地梅花鴛鴦梅。記者劉明岩／攝影
位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的櫻花已陸續綻放，預期過年前盛開。記者劉明岩／攝影
位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的櫻花已陸續綻放，預期過年前盛開。記者劉明岩／攝影
位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的平地梅花梅花盛開，蜂蝶群飛，美不勝收。記者劉明岩／攝影
位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的平地梅花梅花盛開，蜂蝶群飛，美不勝收。記者劉明岩／攝影
位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的櫻花已陸續綻放，預期過年前盛開。記者劉明岩／攝影
位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的櫻花已陸續綻放，預期過年前盛開。記者劉明岩／攝影
位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的平地梅花梅花盛開，蜂蝶群飛，美不勝收。記者劉明岩／攝影
位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的平地梅花梅花盛開，蜂蝶群飛，美不勝收。記者劉明岩／攝影

櫻花 梅花

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