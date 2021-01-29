永靖新春贈春聯 王惠美不忘提醒春節還有「花在彰化」

彰化縣永靖鄉公所今天舉辦新春揮毫贈春聯活動，彰化縣長王惠美與永靖鄉長詹木根、書法大師們聯手揮毫送出500幅春聯給民眾，王惠美說，雖然因應疫情，

農曆春節期間的「花在彰化系列活動」開閉幕及動態活動取消，但占地廣達21公頃的溪州公園內仍有各項花卉，還有主題館內建置濃厚異國風情的花卉布置，民眾仍可前往參觀。

永靖鄉公所今天舉辦的新春揮毫贈春聯活動，詹木根說，今天邀請16位彰化縣知名書法家，包括各書法學會理事長、磺溪美展書法篆刻類得獎者現場揮毫，讓鄉親能近距離欣賞大師風采，以書法藝術為新年帶來好兆頭、新氣象。

王惠美說，每逢年節前夕各地應景藉由春聯揮毫沾喜氣，除舊布新，也提醒大家在全球疫情嚴峻之際，台灣迄今能如此穩定，實屬不易，為加強防疫，大家一定要勤洗手、戴口罩、保持社交距離。