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永靖新春贈春聯 王惠美不忘提醒春節還有「花在彰化」
彰化縣永靖鄉公所今天舉辦新春揮毫贈春聯活動，彰化縣長王惠美與永靖鄉長詹木根、書法大師們聯手揮毫送出500幅春聯給民眾，王惠美說，雖然因應疫情，
農曆春節期間的「花在彰化系列活動」開閉幕及動態活動取消，但占地廣達21公頃的溪州公園內仍有各項花卉，還有主題館內建置濃厚異國風情的花卉布置，民眾仍可前往參觀。
永靖鄉公所今天舉辦的新春揮毫贈春聯活動，詹木根說，今天邀請16位彰化縣知名書法家，包括各書法學會理事長、磺溪美展書法篆刻類得獎者現場揮毫，讓鄉親能近距離欣賞大師風采，以書法藝術為新年帶來好兆頭、新氣象。
王惠美說，每逢年節前夕各地應景藉由春聯揮毫沾喜氣，除舊布新，也提醒大家在全球疫情嚴峻之際，台灣迄今能如此穩定，實屬不易，為加強防疫，大家一定要勤洗手、戴口罩、保持社交距離。
而春節期間將上場的「花在彰化系列活動」中的在地草花景觀設計及動物派對大型牆面藝術創作彩繪都已陸續完成，大年初一起2月12到3月1日上午9時到下午5時可以入園，目前則是整理休園期間，春節需採實名制入場。
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