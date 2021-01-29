快訊

外資連8天狠砍台積電17萬張 護國神山怎麼了？

羽球年終賽／直落二勝安東森 王子維三戰全勝晉四強

南投八卦山旱灌供水不穩有解 農委會推分期改善

中央社 / 南投縣29日電

八卦山旱作灌溉公營供水不穩、民營供水受地形影響水價，讓農民困擾已久，農委會將分期改善，包含灌溉系統重新配置、補助田間節水灌溉設施等，讓灌溉系統穩定供水。

八卦山旱灌系統管理及維護問題困擾當地農民多年，為改善名間鄉供水營運效能，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今天邀行政院農業委員會主任委員陳吉仲、名間鄉長陳文德等人踏勘。

同時座談研擬分年、分期擴大未來灌溉服務方法，盼能達到灌溉免排隊、儲水池歲修影響降低、田間管路壓力減小及僅負擔個人用水量電費等模式。

蔡培慧說，八卦山旱灌計畫面積達4171公頃，當地耕作以茶、鳳梨、山藥為主，由於公營供水不穩定，民營供水因地勢、地形而影響水價，農民為灌溉用水困擾已久，因此，今天特地邀農委會、相關單位及農民現勘座談，盼早日有效改善八卦山旱灌用水問題。

蔡培慧表示，名間鄉赤水村、竹圍村加入公營設施事業區域意願較高，將先以這2村作為示範區，進行3期計畫，針對現有儲水池、調整池、機電設備設施更新改善、交接前營運管理及供水服務及導入智慧化管理等逐步推動，盼解決赤水村、竹圍村約274公頃灌溉用水問題。

陳吉仲指出，農委會農田水利署擬定分年、分期推動方案，將改善既有水井並新增備用水井，預估今年底完工；改善既有其中4座蓄水池及管線漏水問題，並持續調查農民意願及改善示範區整體系統。

陳吉仲表示，預計在3年投入新台幣3億多元進行相關改善，並宣導補助設備每年最高40萬元，申請項目含RC蓄水槽補助上限73萬元。

根據農水署簡報，分期改善第一期工程穩定備援水源，降低集集攔河堰歲修及同源圳無調配水量期間的影響；第二期包括水池新建與修繕、聯絡管線修繕、農民接管意願調查，順利串聯灌溉系統，讓下池水源輸到上游水池；第三期則解決源頭漏水，穩定灌溉系統供水。

農民 農委會 陳吉仲

延伸閱讀

草屯中山公園網球場舊損 蔡培慧助建半戶外場地

年節豬雞價格齊揚 陳吉仲：合理波動

影／陳吉仲：春節農漁畜產品 供應充足

非洲豬瘟尚無有效疫苗 陳吉仲籲莫用來路不明藥

相關新聞

永靖新春贈春聯 王惠美不忘提醒春節還有「花在彰化」

彰化縣永靖鄉公所今天舉辦新春揮毫贈春聯活動，彰化縣長王惠美與永靖鄉長詹木根、書法大師們聯手揮毫送出500幅春聯給民眾，王...

影／芬園花卉遊憩園區賞櫻梅 大年初1起收費100元

春節即將到來，位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的梅花盛開，蜂蝶群飛，美不勝收，至於眾所期待的櫻花，園主張洲府表示，春節前...

中市東勢客家文化園區女廁慘遭破壞 門板被拆還被火燒

台中市東勢客家文化園區斥資3800萬改造周邊環境，改善面積約2公頃，重塑客家景觀意象。不過最近卻傳出園區內的穀倉廁所遭人...

家學淵源加技藝天成 彰縣又3名藝師登錄保存傳統工業

彰化縣文化局今天表示，傳統工藝文化資產審議會通過，新增登錄施世曈、林新發、陳敦仁為傳統工藝保存者，其中林新發的神像修復技...

寒流南投弱勢家庭難過 民眾熱心捐贈110床厚棉被

農曆春節將至，南投家扶中心今天舉辦「回娘家」活動，發放每月扶助金外也將各界捐助的米、油、醬油、衛生紙、乾糧、餅乾等一併發...

南投縣名間交流道春節封閉 警方祭出8大疏導措施

今年春節連續假期，由於高速公路將再度雙向入口封閉名間交流道，用路人「只能下、不能上」，常造成台3線竹山、名間、南投路段的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。