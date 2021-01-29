南投八卦山旱灌供水不穩有解 農委會推分期改善

八卦山旱作灌溉公營供水不穩、民營供水受地形影響水價，讓農民困擾已久，農委會將分期改善，包含灌溉系統重新配置、補助田間節水灌溉設施等，讓灌溉系統穩定供水。

八卦山旱灌系統管理及維護問題困擾當地農民多年，為改善名間鄉供水營運效能，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今天邀行政院農業委員會主任委員陳吉仲、名間鄉長陳文德等人踏勘。

同時座談研擬分年、分期擴大未來灌溉服務方法，盼能達到灌溉免排隊、儲水池歲修影響降低、田間管路壓力減小及僅負擔個人用水量電費等模式。

蔡培慧說，八卦山旱灌計畫面積達4171公頃，當地耕作以茶、鳳梨、山藥為主，由於公營供水不穩定，民營供水因地勢、地形而影響水價，農民為灌溉用水困擾已久，因此，今天特地邀農委會、相關單位及農民現勘座談，盼早日有效改善八卦山旱灌用水問題。

蔡培慧表示，名間鄉赤水村、竹圍村加入公營設施事業區域意願較高，將先以這2村作為示範區，進行3期計畫，針對現有儲水池、調整池、機電設備設施更新改善、交接前營運管理及供水服務及導入智慧化管理等逐步推動，盼解決赤水村、竹圍村約274公頃灌溉用水問題。

陳吉仲指出，農委會農田水利署擬定分年、分期推動方案，將改善既有水井並新增備用水井，預估今年底完工；改善既有其中4座蓄水池及管線漏水問題，並持續調查農民意願及改善示範區整體系統。

陳吉仲表示，預計在3年投入新台幣3億多元進行相關改善，並宣導補助設備每年最高40萬元，申請項目含RC蓄水槽補助上限73萬元。

根據農水署簡報，分期改善第一期工程穩定備援水源，降低集集攔河堰歲修及同源圳無調配水量期間的影響；第二期包括水池新建與修繕、聯絡管線修繕、農民接管意願調查，順利串聯灌溉系統，讓下池水源輸到上游水池；第三期則解決源頭漏水，穩定灌溉系統供水。