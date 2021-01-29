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尾牙經費化送暖物資 火災受災戶喜獲棉被好過冬

中央社 / 台中29日電

4歲的楊小弟家中日前發生火災，棉被、衣物、課本全付之一炬，寒流將至，嘉磐慈善基金會將尾牙取消的經費化為送暖物資，送上保暖棉被，楊小弟開心說，晚上睡覺不會發抖了。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，許多企業紛紛取消尾牙活動。嘉磐建築團隊嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘表示，「尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負」，防疫期間仍要讓愛持續蔓延的叮囑，將活動轉型為「寒冬送暖．刻不容緩！公益傳愛馬拉松」。

公益傳愛馬拉松活動先後到新竹新埔綠光種子教室送年菜、雲林育幼院圍爐，今天最後一站遠征海拔1000公尺，來到和平區博愛國小送暖。

就讀博愛國小幼兒園中班的楊小弟，他的爸、媽種植香菇，但去年12月底，香菇寮因電線走火發生火警，家中棉被、衣物以及車輛全都付之一炬。幸好，當天晚上家中3個小孩到隔壁部落外婆家玩，未受波及，爸媽則從浴室的窗戶逃生。

新一波寒流將至，嘉磐慈善基金會準備30床棉被、小熊餅乾，來到博愛國小要將物資送給校內弱勢家庭。收到棉被的楊小弟轉頭對媽媽說「媽咪，我們可以蓋著小被被好好睡覺，不會冷冷了。」楊媽媽表示，「正擔心寒流又來了，小朋友冷的發抖，該怎麼辦，現在有新棉被，可以溫暖過冬了」。

博愛國小校長古金益表示，「愛要即時，愛要對時」，楊小弟家中遭逢火災，目前校方已協助書本、簿子等文具補齊，他們也透過相關管道請求協助。嘉磐基金會上山送暖，適時帶來陽光。

送暖活動另還有台中市議長張清照服務處連7年舉辦寒冬送暖活動，29、30日在服務處發放白米、關懷金給清水區586戶低收入戶，每戶1包5公斤白米、關懷金新台幣3000元，年關將至，幫助低收入戶溫暖過冬。

尾牙 低收入戶

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