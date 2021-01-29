中市東勢客家文化園區女廁慘遭破壞 門板被拆還被火燒

台中市東勢客家文化園區斥資3800萬改造周邊環境，改善面積約2公頃，重塑客家景觀意象。不過最近卻傳出園區內的穀倉廁所遭人惡意破壞，不僅2間被拆了門板，還放火燻黑2扇門，台中市客委會獲報後趕緊修復及清潔，並報警蒐證，譴責惡意破壞行為。

東勢客家文化園區佔地約5公頃，假日遊客絡繹不絕，尤其園區內的穀倉廁所更是一大特色。未料最近有民眾進入女廁，發現廁所遭人惡意破壞，不僅2扇門板被整片拆下，還有2扇門板被火煙熏黑，共3間廁所受損，幸好門板為防火材料，並未起火燃燒。