聽新聞
test
0:00 / 0:00
家學淵源加技藝天成 彰縣又3名藝師登錄保存傳統工業
彰化縣文化局今天表示，傳統工藝文化資產審議會通過，新增登錄施世曈、林新發、陳敦仁為傳統工藝保存者，其中林新發的神像修復技術登錄為文化資產保存技術，使得彰化縣的傳統工藝保存者人數增至22人，文化資產保存技術增至5人。
施世曈擅長粧佛，師承他的父親人間國寶施至輝，自幼學習粧佛工藝的知識和技藝。陳敦仁的父親陳穎派是彰化縣傳統工藝保存者，曾參與彰化慶安宮、孔廟、魏成美公堂、賴氏宗祠等傳統建築彩繪施作，從小耳濡目染的陳敦仁學得一身好本事，在傳統建築彩繪技藝也相當精湛。
林新發從事粧佛40多年，也精於修復神像，無論木雕或泥塑，經過他的巧手如同新塑，粧佛重要作品包括彰化南瑤宮玉皇大帝神像、彰化元清觀玄天上帝、彰化開化寺觀音菩薩，修復作品有彰化南瑤宮老六媽神尊（軟身木雕）、彰化元清觀張天師及宮女泥塑神尊、彰化關帝廟文昌帝君。
彰化縣文化局表示，文化局依文化資產保存法，召開第一屆彰化縣傳統工藝文化資產審議會的今年度第一次會議，新增認定3位傳統工藝保存者和新增登錄1項文化資產保存技術，截至今天，全縣登錄認定22位傳統工藝保存者及5位文化資產保存技術保存者。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言