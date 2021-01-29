家學淵源加技藝天成 彰縣又3名藝師登錄保存傳統工業

彰化縣文化局今天表示，傳統工藝文化資產審議會通過，新增登錄施世曈、林新發、陳敦仁為傳統工藝保存者，其中林新發的神像修復技術登錄為文化資產保存技術，使得彰化縣的傳統工藝保存者人數增至22人，文化資產保存技術增至5人。

施世曈擅長粧佛，師承他的父親人間國寶施至輝，自幼學習粧佛工藝的知識和技藝。陳敦仁的父親陳穎派是彰化縣傳統工藝保存者，曾參與彰化慶安宮、孔廟、魏成美公堂、賴氏宗祠等傳統建築彩繪施作，從小耳濡目染的陳敦仁學得一身好本事，在傳統建築彩繪技藝也相當精湛。

林新發從事粧佛40多年，也精於修復神像，無論木雕或泥塑，經過他的巧手如同新塑，粧佛重要作品包括彰化南瑤宮玉皇大帝神像、彰化元清觀玄天上帝、彰化開化寺觀音菩薩，修復作品有彰化南瑤宮老六媽神尊（軟身木雕）、彰化元清觀張天師及宮女泥塑神尊、彰化關帝廟文昌帝君。