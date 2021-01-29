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草屯中山公園網球場舊損 蔡培慧助建半戶外場地

中央社 / 南投縣29日電

南投縣草屯鎮中山公園網球場非常受喜愛，是鎮民交流球技及教學場地，但使用多年已出現舊損，行政院中部中心執行長蔡培慧今天踏勘，新建半戶外網球場及整建環境經費將核定。

中山公園是鎮民運動休閒、舉辦友誼賽或課程教學重要場地，尤其是網球場非常受民眾喜愛，但運動設施多年未修繕，因此，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今天與草屯鎮長簡景賢等人踏勘，近期將核定前瞻經費新建為半戶外網球場，擬設鋼構屋頂，地面及標線也會處理，並改善無障礙設施、水電消防、照明設備。

蔡培慧說，自己勤走訪地方，知道民眾需要安全運動環境，前瞻基礎建設計畫編列經費要充實全民運動環境，希望讓民眾隨時可運動、處處可運動，所以今天特別安排現勘，了解中山公園運動空間及設施現況後，要促成前瞻經費改善。

蔡培慧指出，陸續促成幾個鄉鎮爭取到前瞻經費改善運動環境，如日前核定通過的埔里鎮2座風雨球場興建暨鎮立游泳池無障礙設施改善、竹山鎮2座風雨籃球場興建工程計畫，未來除草屯鎮中山公園半戶外網球場新建計畫，還有爭取縣立體育場跑道修繕。

簡景賢說，不論是清晨、黃昏還是夜間，網球場及田徑場使用者都很多，網球場曾是全中運資格賽及各種賽事場地，平常也供教學用，但網球架多已老舊、地面也破損，戶外場地一遇下雨便無法使用，感謝執行長蔡培慧積極促成前瞻經費補助新建半戶外球場。

蔡培慧 埔里

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