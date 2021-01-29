寒流南投弱勢家庭難過 民眾熱心捐贈110床厚棉被

農曆春節將至，南投家扶中心今天舉辦「回娘家」活動，發放每月扶助金外也將各界捐助的米、油、醬油、衛生紙、乾糧、餅乾等一併發給受助家庭，讓每分得來不易的社會資源幫助家扶中心的孩子與家庭，迎接新年。

今年一波又一波寒流報到，讓南投地區扶助家庭冷到不知所措， 社工家訪，得知一名父親罹癌正化療，孩子把家中較厚的棉被都給父親保暖，面對10度以下低溫，家中無多餘金錢買棉被，愁著不知該如何度過接下來的大陸冷氣團。

南投家扶中心關懷捐贈中即時提供訊息，民眾熱心響應，陸續募集到110床厚棉被，今天將這些保暖棉被一一分送到更需要的扶助家庭手中，讓他們馬上感受社會的溫暖。

新冠肺炎疫情升溫，南投家扶中心擔心受助家庭同時領取生活物資，可能增加群聚感染風險，今天在南投、埔里服務處、水里服務處回娘家活動，都安排領取地點於空曠停車場，更加強防疫五步驟，讓受扶助的家庭能在增加自我防疫概念與安全下，獲得相關生活物資，更做好防疫措施。