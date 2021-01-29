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南投縣名間交流道春節封閉 警方祭出8大疏導措施

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
今年春節連續假期，南投縣警局將祭出8大交通疏導措施。圖／南投縣警局提供
今年春節連續假期，南投縣警局將祭出8大交通疏導措施。圖／南投縣警局提供

今年春節連續假期，由於高速公路將再度雙向入口封閉名間交流道，用路人「只能下、不能上」，常造成台3線竹山、名間、南投路段的大塞車，南投縣警局將祭出8大交通疏導措施，不但全面禁駛砂石車，今年決定封閉部分主要道路的中央分分隔島缺口，降低車輛左轉回轉 阻礙車流。

南投縣道安會報指出，名間交流道不但要承擔名間、南投的車流，而集集、水里、日月潭等地，也同樣經此上高速公路，但名間交流道封閉後，讓車潮必須繞行市區走南投、中興交流道，讓台3線省道大排長龍，多次呼籲中央不要為了國六及國三主幹線車流，而犧牲平面道路大塞車。

副縣長陳正昇表示，原本爭取高公路局能夠不要用紐澤西護欄封閉交流道，不如「用管制取代封閉」，在非高峰時段，讓南投警方在交管勤務下，導引區域車潮能回到高速公路，以維地區交通順暢，但不被高公局接受，今年仍要求縣府勉為同意封閉名間交流道，進行雙向入口封閉措施。

南投交通隊指出，名間交流道車流以北上居多，以紐澤西護欄阻擋車潮改行南投交流道，反而造成台3線北上嚴重壅塞，且南投交流道又因本身設計問題及高公局採取嚴格匝道儀控管制，反而更為壅堵，引起南投市區用路人更大的不滿。

南投縣警局規劃在2月10日至2月16日春節連續假期期間，祭出8大交管措施，除強化路況即時影像外，同步增設改道牌建議民眾行駛替代道路，當2月14、15日的7至19時國6愛蘭至北山交流道匝道儀控、國3名間交流道雙向入口封閉及竹山至南雲交流道匝道儀控回堵時，強制車流改道上國道。

縣警局並強調，會利用各種管道播報壅塞路段，強化路況即時報導外，同時配合台大實驗林進行溪停車滿場分流管制，在春節期間上午9至12時溪頭停車滿場時，啟動分流機制，維持主線道投151線的暢行，同時針對縣內主要道路的中央分隔島缺口，提前予以封閉，避免車流進行左轉及迴轉而阻礙交通，並宣布全縣春節期間全面禁止砂石車。

國道三號名間交流道春節連續假期被封閉，准下不准上，縣民抱怨中央犧牲平面道路大塞車。記者黑中亮／攝影 本報系資料照片
國道三號名間交流道春節連續假期被封閉，准下不准上，縣民抱怨中央犧牲平面道路大塞車。記者黑中亮／攝影 本報系資料照片
國道三號名間交流道春節連續假期被封閉，准下不准上，縣民抱怨中央犧牲平面道路大塞車。記者黑中亮／攝影 本報系資料照片
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國道三號名間交流道春節連續假期被封閉，准下不准上，縣民抱怨中央犧牲平面道路大塞車。記者黑中亮／攝影 本報系資料照片
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