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勞工投訴雇主限制排定特休 中市勞工局：最高可罰百萬

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市近期有勞工反映，受疫情影響致工作量減少，雇主要求須先請休特別休假。勞工局說，雇主不能限制勞工僅得一次預先排定或要求需在特定期日前休假，也不得強制勞工請休，違者將處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。圖／台中市勞工局提供
台中市近期有勞工反映，受疫情影響致工作量減少，雇主要求須先請休特別休假。勞工局說，雇主不能限制勞工僅得一次預先排定或要求需在特定期日前休假，也不得強制勞工請休，違者將處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。圖／台中市勞工局提供

台中市近期有勞工反映，受疫情影響致工作量減少，雇主要求須先請休特別休假。台中市勞工局表示，依據勞基法第38條規定，勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間，應給予特別休假，且特別休假期日應由勞工自行排定，但雇主因企業經營有急迫需求，得與勞工協商調整。

勞工局說，雇主不能限制勞工僅得一次預先排定或要求需在特定期日前休假，也不得強制勞工請休，違者將處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

勞工局代理局長羅群穆說，特別休假行使期間，勞雇雙方得協商約定以「週年制」（從以勞工受僱當日起算，每一週年期間）或「曆年制」（每年1月1日至12月31日)、教育單位的學年度、事業單位的會計年度或勞雇雙方約定年度期間等方式實施。

代理局長羅群穆提醒，年度終結時，特別休假應休未休的日數，經個別勞工與雇主雙方協商同意後，可遞延至次一年度實施；但若次一年度終結或契約終止時，經遞延的特別休假仍未休畢，此時即應折發工資，不得再次遞延。

另外，雇主應將勞工每年特別休假的期日及未休日數所發給的工資，記載於勞工工資清冊，並每年定期將內容以書面通知勞工。

勞工局指出，勞動部已建置特別休假日數試算系統，勞雇雙方更容易了解特別休假日數的計算方式。

如有特別休假或其他勞動權益問題，可撥打專線（04）22289111分機35200、1999市民專線詢問。

勞工局 台中市

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