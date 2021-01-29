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小心高山症發作！南投仁愛警分局高山急救武嶺觀星客
彰化林姓民眾一家人昨晚前往武嶺觀星，因合歡山地處高海拔，且適逢寒流氣溫驟降，50多歲的林女因暈車身體突發不適，有高山症換氣過度反應，晚間7時許家人緊急下山時，巧遇仁愛警分局員警，隨即以攜帶的氧氣隨身瓶，先讓林女吸氧舒緩症狀，並聯繫消防分隊到場救護以至和緩。
仁愛警分局指出，林女因高山症狀而換氣急促，身體極度不適，家人在緊急下山尋求醫療救護時，幸遇仁愛警分局員警在台14線80公里執行路檢勤務，於是立即停車向員警求助，所長張建豐見狀，研判頭痛、暈眩，呼吸困難，應為高山症狀發作，先行請同仁將林女攙扶下車，並以警車上的氧氣隨身瓶給予林女，協助因症狀而引發的呼吸換氣過度。
另，考量山區氣溫較低，林女又因身體不適而癱軟無力跌坐於地上，由警員攙扶林女先至霧社派出所內休息，並延請仁愛消防分隊到場救護。經以鹵素燈電暖器讓林女取暖，又經氧氣呼吸和緩症狀後，身體恢復正常健康的林女頻向員警致謝，感激員警的援助。
警方表示，山上的氣候變化太大，遊客前往高海拔的合歡山區，不要輕忽個人的裝備，不但要有充足的禦寒衣物外，更要做高山適應準備，否則很容易發生急性高山症，嚴重時會導致高山肺水腫、腦水腫及上呼吸道感染，和包括頭痛、咳嗽、腹脹其他各種突發病症。
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