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影／準備年菜不頭痛 豐原醫院廚師教你「撇步」

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
豐原醫院廚師黃玉英說，做佛跳牆其實很簡單，好吃的秘訣就是紅蔥頭有爆香過。圖／豐原醫院提供
豐原醫院廚師黃玉英說，做佛跳牆其實很簡單，好吃的秘訣就是紅蔥頭有爆香過。圖／豐原醫院提供

農曆春節將至，家家戶戶都會準備年菜，豐原醫院廚師分享一些製作年菜小撇步，包括如何料理難搞的魚、生干貝的處理、以及年節應景的佛跳牆。醫師提醒，春節期間大魚大肉，別忘記補充蔬菜，一餐建議要吃到7分滿以上的青菜，一天2至4份水果，盡量以少油、少鹽，均衡飲食為主，讓身體在年節期間也能輕鬆過年節。

豐原醫院廚師李居紳表示，很多人怕做魚料理，擔心魚煎起來不漂亮或是魚肉沒有熟，製作魚料理時，如果怕在煎鍋上把魚煎的爛爛的，不敢端上桌，其實最簡單的方式就是用清蒸。

魚買回來後不用先醃漬，只要將魚的內臟、魚鱗再清理乾淨，放入蒸籠或電鍋蒸15分鐘，再淋上魚露、加上蔥絲、薑絲就可以；或是魚剖開後清理乾淨，直接加上蠔油拿到電鍋清蒸，一道魚料理就輕鬆搞定。

另外，市場買的冷凍干貝，千萬不要用太燙的熱水或滾水去燙，水煮開之後，將冷凍退冰的新鮮干貝放進去泡2至3分鐘，這時候的干貝已經有7、8分熟，油鍋燒開後加入辛香料爆香，再用放入蠔油、米酒、糖，再把剛剛備用的干貝放進去炒2至3分鐘，再搭配燙好的花椰菜，另一道年菜又完成。

豐原醫院廚師黃玉英說，做佛跳牆其實很簡單，好吃的秘訣就是紅蔥頭有爆香過，用少許的油將紅蔥頭爆的香酥，放入的香菇、栗子、蒜頭則改用炸的，再放入豬肚、豬筋、鳥蛋、芋頭等食材，燉煮1個小時後湯頭不只鮮甜，整鍋吃下來也不會覺得很油膩。

農曆春節將至，家家戶戶都會準備年菜，豐原醫院廚師分享一些製作年菜小撇步，包括如何料理難搞的魚、生干貝的處理、以及年節應景的佛跳牆。圖／豐原醫院提供
農曆春節將至，家家戶戶都會準備年菜，豐原醫院廚師分享一些製作年菜小撇步，包括如何料理難搞的魚、生干貝的處理、以及年節應景的佛跳牆。圖／豐原醫院提供

年菜 春節

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