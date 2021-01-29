台中飲用水檢驗 環保局：2月9日至2月16日暫停受理

因應春節連假，台中市環保局今年2月9日至2月16日將暫停受理民眾飲用水檢驗服務。環保局長陳宏益表示，由於飲用水檢驗至少需6個工作天（不含例假日），建議民眾可在2月3日前提出申請及採樣送件，確保年前完成檢驗及收到飲用水檢驗報告，讓大家安心過新年。

許多民眾或公寓大廈習慣於年終環境大掃除之際，同時清洗蓄水池或水塔，並向環保局申請飲用水質檢驗；為使飲用水樣品能在有效期限內即時完成檢驗作業，並確保在年前收到報告，民眾可儘早申請及採樣送件。

環保局說，讓市民瞭解家中飲用水水質狀況，市府提供臨櫃申請飲用水檢驗服務，除可至環保局環檢科（台中市南屯區南屯路二段409號），也可到豐原陽明大樓1樓環保櫃台（台中市豐原區陽明街36號），填寫申請書及繳交檢驗費1000元／件，並領取採樣專用容器。