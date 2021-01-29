官民鬥法？彰化市英士路路障被拆 改搭棚架再被告發

彰化市英士路接大埔路口處，有段長達40公尺寬約30公尺的既成道路，由於未辦理徵收，兩側有各約6公尺通道供雙向行駛，地主曾打訟訴拒供通行卻敗訴，本月初，再將南側通道用圍籬封閉時，本月15日被彰化市公所執行拆除，才恢復通行，但地主隨後搭起棚架，雖然不影響通行，但警方以未依規定提出申請告發，市長林世賢今天早上到場勘察，也要求地主自行拆除。

市長林世賢說，地主維護權益，可循法律途徑解決，市公所表示尊重，但不能妨害公眾通行的權益，甚至危及安全，警方已對地主開單告發，市公所也限令地主在今天拆除棚架，否則會請求警方持續告發。

彰化警分局五組組長楊士漢也到場勘察，強調在地主搭棚架未依法提出申請，警方已依違反道路交通管理處罰條例開出罰單，可處1200元到2400元罰鍰，並責令地主改善，如地主拒不改善，警方會行文彰化市公所執行拆除。

市公所指出，此一鋪有柏油道路已通行使用約30年，是具有公用地役關係的公眾通行既成巷道，經最高法院在2003年的民事裁定正本已經認證，但地主卻在本月初，仍違反法令設置圍籬及紐澤西護欄封閉道路，違反道路交通使用，甚至造成用路人受傷，但地主未依市公所要求自行拆除，市公所即在本月執行拆除，沒想到隔幾天，地主卻未提出申請，擅自搭起棚架。