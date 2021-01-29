影／打著環保旗號反環保！環團訴求中火「除役不拆」

中火2部燃氣機組都審卡關，中央、地方爭議多時未有結論。立法院副院長蔡其昌拋出「一上二下、除役不拆」與「中火2035年無煤期程」，中部環保團體今天上午站出來表示，民進黨所提中火無煤期程居然是在2035年，且燃氣機組上線後，還需等待2年燃煤機組才能除役，他們主張燃氣機組上線後，燃煤備用期應只備1年即除役，並抨擊台中市府讓中火燃氣機組都審卡關。

台中市環保局再次重申，絶不會阻擋中火燃氣機組興建，市府立場明確，「要求中火汰舊換新」、「反對只增不減」，中火增加燃氣、減少燃煤絶對合情合理，也盼望中央聆聽中部民眾心聲，加速中火燃煤機組汰除，共同守護空氣品質，盧市長在今年1月就率先簽署氣候緊急宣言「2023年無煤城市」。

爭好氣聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣生態學會、台灣護樹協會、大肚山改善空汙協會、與立委陳椒華中部服務處呼籲，盧市府「速放行增氣」，中央快減煤除役，並對想問鼎下屆台中市長的人，呼籲要做好功課。

不過，環團發言前後邏輯不通，有其他媒體記者詢問，盧市府堅持「除役、拆除是否踩太硬？」爭好氣聯盟發言人石毓菁說，「之前盧市府說要除役，現在已經除役了」，「啟動條件掌握在市府手上」，因此建議備用1年，才有緩衝，「兩邊都有面子」，盧市府再不通過燃氣機組，讓人質疑是為了政治籌碼？還是為了民眾著想？

但現階段的事實是，中火機組只是「停機」，去年一度重啟，根本沒有除役這回事，環團自己都搞不清楚狀況，所提訴求「備用1年再除役」和「現在已經除役」說法完全自相矛盾，發言完全語無倫次。

記者進一步追問，盧市府的版本是「燃氣上線，燃煤除役且拆除，最有利民眾，是否有錯？」

爭好氣聯盟發言人石毓菁說，「要馬上除役沒有不對」，但這會面臨民進黨或台電的「拉鋸」，無法「橋接到最佳結果」，民進黨提備用2年，盧市府堅持是「立即拆除」，環團的立場是「備用1年，除役不拆」

記者拿著影片隨機抽樣訪問台中市府廣場民眾詢問，環團所提「備用1年，除役不拆」是否能接受？幾位市民聽完說，「完全聽不懂環團的邏輯」、「政治環團」，」燃氣上線，馬上除役、馬上拆除不是最好嗎？我們不希望有那麼多支煙囪」，既然燃氣機組上線，環團為什麼要當綠營打手，還要堅持「除役不拆」？

民眾看了影片直搖頭，痛批環團，「舉著環保大旗打環保」、「角色錯亂的環保團體」讓人無言，為什麼不支持除役且拆除，還幫經濟部說話「除役不拆」。

對於現民進黨所提中火無煤期程居然是在2035年，且燃氣機組上線後，還需等待2年燃煤機組才能除役，環團要求2030年前，中火燃煤機組就應該全數除役。

台中市環保局提到，盧市長在今年1月就率先簽署氣候緊急宣言「2023年無煤城市」，積極發展光電等綠色能源並訂出推動期程，針對轄管公私領域均要求配合無煤，希望外界鼓勵、中央跟進。