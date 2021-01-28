彰化地檢署5年後遷移 員林公所有意進駐

彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室興建工程已在本月動工，未來地檢署遷移後，舊廳舍將作何用各界關心，員林市長游振雄今天表示，未來希望將公所遷到地檢署現址，不僅停車空間大，又可規畫市民廣場和社區大學。

彰化地檢署與彰化地方法院1968年在員林市中山路落成啟用，土地是由員林公所無償提供，法院已於2016年遷建到員林大道的外環區域，彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室本月動工，預計2025年完工。

彰化地檢署現址一旁緊鄰彰化看守所二處廳舍占地廣達6473坪，員林市公所早就迫不及待等著收回彰化地檢署現址，雖還有5年地檢署才會遷出，但游振雄最近已廣納建議著手規畫。

游振雄有意將員林市公所遷到彰化地檢署現址，游振雄說，地檢署已是53年老建物被列為文資建物，他希望能重新「拉皮」再利用，因為公所現址空間不足，

體育管理所、清潔隊、圖書館、調解委員會都成為府外辦公單位，若能遷到地檢署現址空間更寬敞。

游振雄說，公所若遷移，公所舊廳舍可擴大作為圖書館和員林社大文教區，而彰化看守所現址要做何規畫，將會再和市代會討論研議。