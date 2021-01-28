快訊

羽球年終賽／4強門票快到手！周天成打下2連勝

逃亡美國13年！涉國務機要費案 扁家親信黃芳彥在美身亡

二林鎮公所農會今與酒莊業者淺嘗佳釀　尋找年菜餐酒

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
二林鎮公所、鎮農會和東海大學社科院師生合辦「一支會」，希望找出適合年節佳餚的餐酒，推薦給遊客。圖／二林鎮公所提供
二林鎮公所、鎮農會和東海大學社科院師生合辦「一支會」，希望找出適合年節佳餚的餐酒，推薦給遊客。圖／二林鎮公所提供

彰化縣二林鎮葡萄酒莊密度居全台之冠，今天下午舉辦「一支會」，鎮內5家酒莊各帶自釀葡萄酒到金玉湖酒莊，鎮公所、鎮農會派員出席，和業者交流品酒經驗，將找出適合年菜的餐酒，推薦民眾選購。

金玉湖酒莊栽種落羽松，冬季落羽松轉紅，斜陽映照透著暖意，鎮公所、鎮農會、東海大學社科院和酒莊人員圍繞餐桌，每家酒莊不只帶一支酒，而是自釀的兩款不同葡萄酒，搭配著點心淺嘗，各酒莊莊主介紹自釀葡萄酒的特色，與會人士一面交流酒類知識，一面分享品酒心得。

鎮公所表示，鎮公所、鎮農會和東海大學合辦大地計畫，由東海大學社科院院長陳文典帶領社科院師生規畫及協辦，「一支會」顧名思義是每人帶一支酒來交流分享的宴會，今天活動希望找出合適的餐酒，配合國旅風潮規畫遊程，同時推廣二林的旅遊與葡萄酒。

彰化縣二林鎮30年前契作釀酒葡萄面積最多曾達1848公頃，公賣局終止契作，部分葡萄農技術升級經營酒莊，二林鎮葡萄酒莊最多多達20幾家，外國葡萄酒大舉平行輸入後，嚴重影響國產葡萄酒行銷，二林鎮葡萄酒莊減少四成，但到目前酒莊密度仍是全台最高。

聯合報提醒您：禁止酒駕　飲酒過量有礙健康.

葡萄酒 東海大學 農會

延伸閱讀

阿蓮農會爆總幹事涉侵占公款2千萬 檢搜索農會8人交保

影／樹林區農會理事選舉 前立委廖本煙告現任理事長

中和公所攜手宮廟、扶輪社 關懷獨老送年菜禮金

過完年4成民眾體重上升 年菜2重點吃出美味又健康

相關新聞

溪頭連續假日車潮要管控了 今年春節開始試辦交管分流

因應前往溪頭的縣151線（延溪公路）連續假期常回堵塞車，南投縣道安會報今天決定春節前2月6日起，首度開始試辦分流管制疏導...

用水爭議經濟部稱「補償沒處理好」 挨轟汙辱農民人格

水情吃緊，台中才剛停灌逾2萬公頃，台電又希望旱災期間降低士林堰放流量，衝擊灌溉用水引發農民抗議，經濟部今在環評會議說，對...

死亡未過戶車牌註銷年1400件 彰化戶政關懷員親訪服務

彰化戶政單位服務多元，2019年率全國之先推出「戶政關懷員」，提供喪家關懷訪視服務廣受好評，今年2月再加值提供汽機車繼承...

南投克明宮年初一平安餐照發 讓信眾領回家呷平安

南投縣建議各宮廟緩辦大型活動，但竹山鎮克明宮在請示恩主公春節平安餐是否要辦後，恩主公連三聖杯一定要辦，主委楊非武指出，屆...

彰化河濱公園有影 大草坪、水域步道等建設找經費

彰化沒有具規模的河濱休憩據點，彰化縣府向中央爭取前瞻「全國水環境改善計畫」，規劃在大肚溪棒壘球場旁河川公地打造4.5公頃...

盧秀燕登上CNN！ 台中罰居家外出男百萬 網友狂讚

日前台中市神岡區一名男性台商從大陸返台，居家檢疫期間多次離開住處，嚴重違反防疫規定，台中市長盧秀燕怒斥「惡行重大！」中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。