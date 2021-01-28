二林鎮公所農會今與酒莊業者淺嘗佳釀　尋找年菜餐酒

彰化縣二林鎮葡萄酒莊密度居全台之冠，今天下午舉辦「一支會」，鎮內5家酒莊各帶自釀葡萄酒到金玉湖酒莊，鎮公所、鎮農會派員出席，和業者交流品酒經驗，將找出適合年菜的餐酒，推薦民眾選購。

金玉湖酒莊栽種落羽松，冬季落羽松轉紅，斜陽映照透著暖意，鎮公所、鎮農會、東海大學社科院和酒莊人員圍繞餐桌，每家酒莊不只帶一支酒，而是自釀的兩款不同葡萄酒，搭配著點心淺嘗，各酒莊莊主介紹自釀葡萄酒的特色，與會人士一面交流酒類知識，一面分享品酒心得。

鎮公所表示，鎮公所、鎮農會和東海大學合辦大地計畫，由東海大學社科院院長陳文典帶領社科院師生規畫及協辦，「一支會」顧名思義是每人帶一支酒來交流分享的宴會，今天活動希望找出合適的餐酒，配合國旅風潮規畫遊程，同時推廣二林的旅遊與葡萄酒。

彰化縣二林鎮30年前契作釀酒葡萄面積最多曾達1848公頃，公賣局終止契作，部分葡萄農技術升級經營酒莊，二林鎮葡萄酒莊最多多達20幾家，外國葡萄酒大舉平行輸入後，嚴重影響國產葡萄酒行銷，二林鎮葡萄酒莊減少四成，但到目前酒莊密度仍是全台最高。

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