用水爭議經濟部稱「補償沒處理好」 挨轟汙辱農民人格

水情吃緊，台中才剛停灌逾2萬公頃，台電又希望旱災期間降低士林堰放流量，衝擊灌溉用水引發農民抗議，經濟部今在環評會議說，對農民生存權感同身受，但感覺是停灌補償金沒處理好；青農聽聞傻眼表示，農民反對此案根本不是補助問題，經濟部說法汙辱農民人格，現在只希望有水可以灌溉，不要繼續剝削農民。

環保署今天審查台電提出的士林堰下游保留基流量變更，此案與爭議11年的大安大甲溪聯合輸水工程息息相關，大安大甲溪案長期遭質疑是為了中科跟農民搶水，去年12月23日通過環評時，中水局承諾士林堰最少流量會保留2.7秒立方公尺，兼顧農業用水及生態保育，農民才勉為其難同意。環評才通過一個多月，台電就「翻案」提出變更內容對照表審查，希望降低士林堰下游流量，引發爭議。

環評審查前，十多名農民及環團到環保署舉辦記者會，農民高舉「中水局欺騙環委、農民」、「大安大甲環評退回重審」的海報抗議，現在降低士林堰放流量，將導致才剛通過的大安大甲案環評承諾出現問題，環保署應該暫停已通過審查的大安大甲案，退回環評大會重新再議。

后里區公館里長馮詠淮在會上表示，「真的感受到不是很好的對待」，台電做此決定前也沒有先跟當地農民溝通，連通知都沒有，「不要欺人太甚」，政府鼓勵青農返鄉從農，很多青農都用灌區節餘水辛苦輪灌，現在卻被打壓如此，「今年何去何從？」台電雖稱農委會有給農民補助，但「根本都是地土拿走」，青農多是佃農，「哪來的補助？」每次缺水都犧牲農民，「工業有跟農民共體時艱嗎？」

農水署則表示，補助會給實耕者而非地主，若兩人都申請，還是會以實耕者為主。馮詠淮反駁，現在根本沒有所謂的「實耕者」，因為地主跟佃農經常不簽合約，只要有補助時，地主都會收回佃農土地，「哪來的實耕者可以領到補助？」雖然政府美意不錯，但問題是沒有了解到最基層原因出在哪裡，導致地主跟佃農雞飛狗跳、爭議不斷，甚至還有地主跟佃農要到調解會調解。

馮詠淮說，去年桃竹苗二期停灌才可能補助到實耕者，因為當時稻子都已經種下去、接近收成階段，可以明確辨認出誰是實耕者，但現在台中一期預先宣布停灌，都還沒開始耕作，「這個政策（停灌補助）下去，每個地主都把土地收回，不讓佃農耕作，我請問實耕者哪來的補助？」

經濟部說，現在每天都跟水情賽跑，希望環評委員快點做決定，對農民生存權感同身受，但「感覺是補償金沒有處理好」，跟此案無關。

后里區青年農民聯誼會會長賴來安說，農民反對此案根本不是補助問題，經濟部說法是汙辱農民人格，會議上提出補助問題只是想表示農民遇到很多困境，真的禁不起水源再次被剝奪，后里是花卉重鎮，包括百合、文心、火鶴、玫瑰等，以百合為例，每年就可生產2000萬支，占全國產量四成，而且都是在枯水期長大割來賣，這時才能賺到錢，結果不但停灌又要降低放流水量，真的很不公平。

賴來安說，農委會雖然提供停灌補助，但金額是以水稻為標準，每公頃最多補助9300元，百合是高經濟作物，每公頃成本可能就要40萬元，農民要的根本不是補助，只希望有水源可以灌溉，因為現在正是后里花農大展身手的時刻，希望政府給予生存權利，「不要剝奪我們的水」。