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溪頭連續假日車潮要管控了 今年春節開始試辦交管分流

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣道安會報今天決定春節前2月6日起，首度開始試辦溪頭交通分流管制疏導措施。記者黑中亮／攝影
南投縣道安會報今天決定春節前2月6日起，首度開始試辦溪頭交通分流管制疏導措施。記者黑中亮／攝影

因應前往溪頭的縣151線（延溪公路）連續假期常回堵塞車，南投縣道安會報今天決定春節前2月6日起，首度開始試辦分流管制疏導，以減少主線負荷外，並要求台大實驗林配合開放停車位到最大的1500個滿載量，未來會在杉林溪交叉路口、孟宗山莊及停車場前，設置三處交通管制點，竹山分局及交通隊必要時也將車流導引前往鳳凰谷園區。

連假經常造成溪頭車潮塞爆延溪公路，不但凸顯溪頭停車位嚴重不足的窘況，更讓鹿谷沿線居民抗議，不但出入受到限制，遊客更未帶動地方繁榮，帶來的只有塞車和廢氣而已，地方一度要求要徵收觀光稅，希望以此為手段，還鄉民一個良善的生活空間。

南投縣道安會報指出，基於溪頭自然教育園區停車場在連續假期、例假日時常常發生滿場，導致遊客車輛停等在延溪公路上 ，造成交通壅塞，嚴重影響居民及用路人的權益，南投縣政府今年與縣警局交通隊及竹山分局研究，決定以管制分流方式管制疏導使車流分散，強調滿場機制啟動時，將在縣151線與興產路口（溪頭與杉林溪交叉路口），及孟宗山莊前分別設置管制點。

第一管制點只出不進，禁止任何車輛進入，第二管制點分流下山與前往妖怪村方向及上山車輛，第三管制點分流下山車潮及大眾運輸工具、公務車、住戶房客，禁止其他車輛右轉上山，其他車輛引導往杉林溪方向景點或轉往其他風景區。

溪頭營林區主任彭嘉文表示，園區原有800個停車位，今年配合道安分流管制，不但將原有票亭移至園區內，停車位將最大幅度開放到1500個車位，在警方協同引導前往園內道路停滿後，再陸續停到原有停車場，並強調未來計畫採用電子智能收費方式，今年暑假就會啟用分時計次的各種不同停車收費，增加園區停車位的輪轉率。

南投縣道安會報今天決定春節前2月6日起，首度開始試辦溪頭交通分流管制疏導措施。記者黑中亮／攝影
南投縣道安會報今天決定春節前2月6日起，首度開始試辦溪頭交通分流管制疏導措施。記者黑中亮／攝影
南投縣道安會報今天決定春節前2月6日起，首度開始試辦溪頭交通分流管制疏導措施。記者黑中亮／攝影
南投縣道安會報今天決定春節前2月6日起，首度開始試辦溪頭交通分流管制疏導措施。記者黑中亮／攝影
南投縣道安會報今天決定春節前2月6日起，首度開始試辦溪頭交通分流管制疏導措施。記者黑中亮／攝影
南投縣道安會報今天決定春節前2月6日起，首度開始試辦溪頭交通分流管制疏導措施。記者黑中亮／攝影

溪頭 停車場 塞車

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