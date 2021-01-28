快訊

台東連兩震！16:05規模4.1地震 最大震度4級

禁飲食、高鐵春節砍自由座 交通部宣布大眾運具5大加嚴措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽障女子唱歌復健 自稱「電子耳公主」勇闖 You Tube

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
聽障女子洪慶儀（右）接受善心企業家捐助裝設電子耳，她的丈夫周庭旭一路扶持，與她迎向新人生。記者邱瑞杰／攝影
聽障女子洪慶儀（右）接受善心企業家捐助裝設電子耳，她的丈夫周庭旭一路扶持，與她迎向新人生。記者邱瑞杰／攝影

聽障女子洪慶儀命運多舛，她是早產兒，因腳掌外翻走路不穩；先天聽覺受損，17歲完全聽不到。3個月前她受善心人士捐助，完成人工電子耳手術，再次聽到聲音時忍不住哭了起來。術後復健期間，愛唱歌的她把練唱音檔上傳You Tube，自稱「電子耳公主」，夢想是找到工作，還能常在螢光幕出現。

洪慶儀命運多舛，但不輕易低頭，聽力受損仍勤奮求學。建國科大環校步道被稱為「好漢坡」，她照走不誤，跌倒了就爬起來。

雖然人生坎坷，但洪慶儀一路走來也常有貴人相助。讀大學時上課只能靠讀唇語，但有同學樂當「伴讀天使」 ，提供筆記供她參考，2015年順利從建國科大觀光系畢業。

洪慶儀因為多重障礙求職不順，與先生周庭旭結婚後，為了照顧長期洗腎的爺爺並分攤家計，她在捷運站出口賣手工餅乾，因屬違規行為會被警察取締，加上利潤有限作罷。

洪慶儀自立更生的故事，被蔡姓企業家注意到，透過以法大聽語中心創辦人張秀雯牽線，表明要資助她接受人工電子耳手術，扭轉人生。

周庭旭說，他們知道電子耳手術，但也知道費用要好幾十萬，甚至超過百萬元，考量家庭經濟不敢奢望。張秀雯告訴他們有人要幫忙支付手術費，難以置信。對方很低調，不願出面相見，但確確實實幫助太太完成手術，夫妻倆萬分感謝。

洪慶儀的人生跌跌撞撞，周庭旭一路扶持，兩人的愛情故事，也是親友眼中命定的緣分。多年前家住中和的周庭旭與朋友約到彰化鹿港遊玩，沒想到對方爽約。周在臉書貼文「被放鴿子」，並標注友人。當時讀大學的洪慶儀是這名友人的朋友，看到貼文留言願意當地陪，見面後種下情愫。

周庭旭說，兩人結婚後，溝通是個問題，除了仰賴筆談，他們還就生活事務，發明彼此才懂的「手語」，加上通訊軟體輔助，交流無障礙。

裝設電子耳重新聽到外界聲音，洪慶儀喜極而泣。周庭旭說，太太過去聽不見的時候就愛哼哼唱唱歌，現在能聽到音樂，更是唱個不停。在長庚耳鼻喉科主治醫師陳錦國鼓勵下，去年11月起她用唱歌「復健」，自封「電子耳公主」，把歌聲上傳網路，讓更多人見證她的努力。

聽障女子洪慶儀（右）接受善心企業家捐助裝設電子耳，她的丈夫周庭旭一路扶持，與她迎向新人生。記者邱瑞杰／攝影
聽障女子洪慶儀（右）接受善心企業家捐助裝設電子耳，她的丈夫周庭旭一路扶持，與她迎向新人生。記者邱瑞杰／攝影

周庭 手術 復健

延伸閱讀

民陣元旦車巡 促港府放政治犯

周庭升級甲級犯人 轉往大欖女懲教所服刑

香港Youtube年度排行 周庭奪新晉頻道首位

申請保釋被拒！周庭神情呆滯 港法官：上訴無合理成功機會

相關新聞

聽障女子唱歌復健 自稱「電子耳公主」勇闖 You Tube

聽障女子洪慶儀命運多舛，她是早產兒，因腳掌外翻走路不穩；先天聽覺受損，17歲完全聽不到。3個月前她受善心人士捐助，完成人...

死亡未過戶車牌註銷年1400件 彰化戶政關懷員親訪服務

彰化戶政單位服務多元，2019年率全國之先推出「戶政關懷員」，提供喪家關懷訪視服務廣受好評，今年2月再加值提供汽機車繼承...

南投克明宮年初一平安餐照發 讓信眾領回家呷平安

南投縣建議各宮廟緩辦大型活動，但竹山鎮克明宮在請示恩主公春節平安餐是否要辦後，恩主公連三聖杯一定要辦，主委楊非武指出，屆...

彰化河濱公園有影 大草坪、水域步道等建設找經費

彰化沒有具規模的河濱休憩據點，彰化縣府向中央爭取前瞻「全國水環境改善計畫」，規劃在大肚溪棒壘球場旁河川公地打造4.5公頃...

盧秀燕登上CNN！ 台中罰居家外出男百萬 網友狂讚

日前台中市神岡區一名男性台商從大陸返台，居家檢疫期間多次離開住處，嚴重違反防疫規定，台中市長盧秀燕怒斥「惡行重大！」中市...

延管工程造成路面不平 台中市府今天開說明會

台中市自來水接管率高，但部分地區因延管工程造成路面不平，行車險象環生，尤其對機車族影響大，台中市議員李榮鴻爭取大安、大甲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。