聽障女子唱歌復健 自稱「電子耳公主」勇闖 You Tube
聽障女子洪慶儀命運多舛，她是早產兒，因腳掌外翻走路不穩；先天聽覺受損，17歲完全聽不到。3個月前她受善心人士捐助，完成人工電子耳手術，再次聽到聲音時忍不住哭了起來。術後復健期間，愛唱歌的她把練唱音檔上傳You Tube，自稱「電子耳公主」，夢想是找到工作，還能常在螢光幕出現。
洪慶儀命運多舛，但不輕易低頭，聽力受損仍勤奮求學。建國科大環校步道被稱為「好漢坡」，她照走不誤，跌倒了就爬起來。
雖然人生坎坷，但洪慶儀一路走來也常有貴人相助。讀大學時上課只能靠讀唇語，但有同學樂當「伴讀天使」 ，提供筆記供她參考，2015年順利從建國科大觀光系畢業。
洪慶儀因為多重障礙求職不順，與先生周庭旭結婚後，為了照顧長期洗腎的爺爺並分攤家計，她在捷運站出口賣手工餅乾，因屬違規行為會被警察取締，加上利潤有限作罷。
洪慶儀自立更生的故事，被蔡姓企業家注意到，透過以法大聽語中心創辦人張秀雯牽線，表明要資助她接受人工電子耳手術，扭轉人生。
周庭旭說，他們知道電子耳手術，但也知道費用要好幾十萬，甚至超過百萬元，考量家庭經濟不敢奢望。張秀雯告訴他們有人要幫忙支付手術費，難以置信。對方很低調，不願出面相見，但確確實實幫助太太完成手術，夫妻倆萬分感謝。
洪慶儀的人生跌跌撞撞，周庭旭一路扶持，兩人的愛情故事，也是親友眼中命定的緣分。多年前家住中和的周庭旭與朋友約到彰化鹿港遊玩，沒想到對方爽約。周在臉書貼文「被放鴿子」，並標注友人。當時讀大學的洪慶儀是這名友人的朋友，看到貼文留言願意當地陪，見面後種下情愫。
周庭旭說，兩人結婚後，溝通是個問題，除了仰賴筆談，他們還就生活事務，發明彼此才懂的「手語」，加上通訊軟體輔助，交流無障礙。
裝設電子耳重新聽到外界聲音，洪慶儀喜極而泣。周庭旭說，太太過去聽不見的時候就愛哼哼唱唱歌，現在能聽到音樂，更是唱個不停。在長庚耳鼻喉科主治醫師陳錦國鼓勵下，去年11月起她用唱歌「復健」，自封「電子耳公主」，把歌聲上傳網路，讓更多人見證她的努力。
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