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死亡未過戶車牌註銷年1400件 彰化戶政關懷員親訪服務
彰化戶政單位服務多元，2019年率全國之先推出「戶政關懷員」，提供喪家關懷訪視服務廣受好評，今年2月再加值提供汽機車繼承過戶資訊服務給喪家，避免喪家因忙於治喪事宜，遺忘辦理繼承過戶遭註銷車輛牌照。
彰化監理站游明傳站長表示，經統計近年汽機車車主死亡，許多家屬不懂相關法律規定，常不知道怎麼辦或是没有辦理，以車輛牌照來說，車主死亡後1年內没有辦理過戶登記，依道路交通安全規則第33條規定被註銷車輛牌照的案件，這兩年平均每年約有1400多件。
彰化縣府今年與彰化監理站合作，戶政關懷員到喪家關懷訪視時增加提供汽機車過戶的相關資料給民眾，以降低註銷車輛牌照案件。游明傳說，依規定的時間內辦理車輛繼承過戶，可免去車輛牌照被註銷，以有繼承10年以內汽車為例，還可免去領牌及驗車費用，最高可節省1050元。
縣府民政處長賴致富指出，彰化縣府考量頓失至親的鄉親飽受衝擊，近年推出「戶政關懷員」訪視服務，由戶政事務所派員親到喪家或殯儀館關懷，提供辦理死亡登記及後續相關資訊，若遇到特殊境遇家庭也協助填報資訊給社會處進行後續協助。
賴致富也說，戶政關懷員提供的資訊對喪家而言都很實用，有土地房屋繼承登記、勞保家屬死亡給付、存款結清、遺產稅申報、特殊境遇家庭轉介、健保退保、水電天然氣電話用戶姓名變更、拋棄繼承，今年新增項目汽機車繼承過戶等，協助民眾度過治喪的艱難時期。
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