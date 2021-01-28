南投克明宮年初一平安餐照發 讓信眾領回家呷平安

南投縣建議各宮廟緩辦大型活動，但竹山鎮克明宮在請示恩主公春節平安餐是否要辦後，恩主公連三聖杯一定要辦，主委楊非武指出，屆時會遵照中央疫情指揮中心防疫要求，排隊民要戴口罩保持安全距離，大年初一提供1萬分平安餐讓信眾領回家食用。

克明宮主委楊非武強調，針對平安餐辦理有請示恩主公，指示「因國民有災難，克明宮更負擔重任，讓大家平安，所以要賜信衆來吃平安餐」，並話「疫情已明須守規，嚴防社交保距離，志工保護無差錯，確保無誤享太平，守法依規是典範」，考量萬人平安餐就是要大家吃平安。

而過去竹山克明宮大年初一的萬人平安餐，平安順遂時有辦理，現在遭逢疫情侵擾辦不辦都為難，將遵照恩主公指示，危難時更要吃平安；但今年和往年不同的是，1萬分平安餐改為打包提供信眾排隊領走後，帶回家再食用，主委楊非武強調，當天現場同時準備好口罩，要求所有排隊的民眾一定要配戴口罩、量體溫及酒精消毒等防疫措施。