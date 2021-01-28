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田尾鄉迎賓之心春節停車場 確定臨停收100元清潔費 　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
田尾鄉「迎賓之心」營造工程來不及在春節前完工，工地將臨時點交給鄉公所管理，作為春節連假臨時停車場。記者簡慧珍／攝影
田尾鄉「迎賓之心」營造工程來不及在春節前完工，工地將臨時點交給鄉公所管理，作為春節連假臨時停車場。記者簡慧珍／攝影

疫情延燒一年，彰化縣田尾公路花園戶外旅遊不受影響，眼看春節旺季將即到來，今天鄉公所、縣政府城市暨觀光發展處和怡心園工程包商協商，決定部分點交工地作為臨時停車場，鄉公所接手管理，春節連假臨停每車每次酌收清潔費100元。

田尾公路花園每年春節連假都遊客爆滿，中山路（台一線）轉進田尾公路花園北入口，車輛都要排隊。縣政府爭取中央補助田尾鄉「迎賓之心」，斥資1億2000萬元整建田尾鄉怡心園，去年2月開工，今年春節前無法完工，鄉公所和縣政府都擔心遊客無處停車恐被罵爆，今天找包商開會，達成提前點交部分工地作為臨時停車場的協議。

城觀處長田飛鵬說，縣政府將先驗收田尾鄉民族路、公園路的部分人行步道等部分工程，另先點收回納骨塔前廣場的工地作為臨時停車場，也點收遊客中心和花田村的步道，春節連假期間交給鄉公所管理，待收假（大年初六）過後還給縣政府，再移交包商繼續施工。

包商認為通往遊客中心廁所的步道可容車輛進出，但工地沒鋪面，為避免遊客開車進入影響工地，要求放置紐澤西護欄，城觀處和鄉公所都同意。怡心園北側廁所重建，城觀處在北側和南側各放3至5座流動廁所，

鄉長林守政表示，鄉公所觀察過去一年疫情嚴峻，田尾公路花園戶外旅遊空間很受歡迎，入秋後天涼，遊客比往年增加，可預期春節連假將湧入更多人潮，不能處有怡心園停車場，鄉公所很感謝縣政府和工程包商達成協議，配合春節連假做出應變措施，鄉公所將指派專人在停車場指揮交通和維護安全，停車費比照往年，每車每次臨停酌收清潔費100元，鄉公所還將規畫十甲自辦重劃區停車位，連同怡心園停車位超過400個，十甲停車收費也是每車每次100元。

城鎮之心工程計畫─田尾迎賓之心營造工程，原訂工期330天，因鄉公所建議配合怡心園停車場納骨塔的清明節掃墓、加大排水管口徑，包商延後到5月才開工，春節前無法完工，地方反彈極大，要求帶隊到縣政府抗議，工程包商也不滿「被刁難」要求解約，鄉公所左右為難。縣政府城觀處先支付約3000萬元工程款，同意展延78天工期，今天開會達成因應春節連假方案，地方上鬆一口氣。

春節 連假 停車場

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