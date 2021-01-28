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彰化市發放6000元敬老禮金 2萬5085名長者受惠

中央社 / 彰化28日電

彰化市今天發放敬老禮金，約有2萬5000多名70歲以上的長者可領取6000元禮金；彰化市長林世賢說，發放敬老禮金是為了感謝長輩們以往貢獻，今年約有一半長輩選擇匯款方式領取。

彰化市公所每年都會在農曆春節前夕發放敬老禮金，只要是設籍在彰化市7年以上的70歲長者，每人都能領取新台幣6000元的禮金，彰化市已連續發放24年，今年共有2萬5085名長輩可領取禮金，發放總金額為1億5051萬元。

彰化市公所今天在市內各里辦公室發放敬老禮金，公所人員先將現鈔從銀行領出來，彰化縣警察局彰化分局員警也出動護鈔，確保發放工作安全無虞，各里里長也前往市公所領錢，準備發放給里內的長者。

彰化市長林世賢也前往彰化市彰安里辦公室，了解敬老禮金發放的情形，也代表市公所將裝有禮金的紅包發給來領取的長者，祝福長輩們新年快樂。

林世賢接受媒體訪問時說，彰化市已經連續20多年都發放敬老禮金，市公所重視社會福利，發放敬老禮金主要是為了感謝長輩們過去對彰化市的貢獻，也表示對他們的尊敬，今年發放工作為了作好防疫，特別請親自來現場領取禮金的長輩們要戴上口罩。

林世賢指出，今年也試辦以匯款方式發放禮金，有一半的長輩選擇匯款，避免本人親自到里辦公室領取禮金會造成群聚，作好防疫。

彰化市公所指出，彰化市從1997年開始發放70歲以上長者每人5000元的春節敬老禮金，2015年因自有財源增加到9億6000多萬元，經彰化市代表會通過，市公所將敬老禮金增加到每人6000元。

春節 警察

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