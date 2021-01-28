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彰化河濱公園有影 大草坪、水域步道等建設找經費

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美等人今天到大肚溪棒壘球場旁的河濱公園預定地勘察。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美等人今天到大肚溪棒壘球場旁的河濱公園預定地勘察。記者林敬家／攝影

彰化沒有具規模的河濱休憩據點，彰化縣府向中央爭取前瞻「全國水環境改善計畫」，規劃在大肚溪棒壘球場旁河川公地打造4.5公頃的河濱公園，設計有大草坪、水域生態步道還有兒童遊戲區，總工程約6千萬元經費，由於地方期待活化已久，彰化縣長王惠美指出，若中央不支持，縣府也會自籌來做。

河濱公園基地目前由第三河川局管理，居民經許可作為種植區，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、經濟部水利署第三河川局等官員與地方人士今天到場勘查。

王惠美說，4.5公頃的河川地地方期待活化超過有15年，若能納入規劃範圍，規劃溜滑梯、遊戲設施，或大草坪供民眾野餐、親子活動等多功能使用的河濱公園，可以提供彰化市民有個親水的遊憩空間，感謝第三河川局促成，希望中央補助經費，儘快完成規劃並開始發包施工。

彰化市長林世賢表示，河濱公園完成勢必吸引人潮，該處的聯外道路狹小須改善，附近停車問題也要解決。

彰縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，河濱公園基地廣大呈長形空間，依空間規劃及活動屬性區分，設置休憩型、趣味型、挑戰型的主題空間，在靠近堤防處設計堤前坡培厚綠化，高灘區有烏溪流域解說休憩廣場、躍動體驗場、大地草坪、兒童遊戲場還有水域生態步道等，靠近福馬圳道水路的低灘處則規畫親水區域。

彰化縣打造河濱公園三期計畫分段發展，彰化市國道1號往西延伸到伸港鄉濱海休憩廊道預計於2021年5月完工；國道1號往東銜接南投的休憩廊道包括河濱公園建置，初步規劃設計完成，第三期規劃於廊道中段選定大肚溪棒壘球場旁的河川公地建置約4.5公頃的河濱公園，提供豐富空間，迎合各種族群需求。

彰化市長林世賢（右）認為大肚溪棒壘球場旁的河濱公園預定地聯外道路狹小須改善。記者林敬家／攝影
彰化市長林世賢（右）認為大肚溪棒壘球場旁的河濱公園預定地聯外道路狹小須改善。記者林敬家／攝影
彰化縣府規劃在大肚溪棒壘球場旁河川公地打造4.5公頃的河濱公園，設計有大草坪、水域生態步道還有兒童遊戲區。記者林敬家／攝影
彰化縣府規劃在大肚溪棒壘球場旁河川公地打造4.5公頃的河濱公園，設計有大草坪、水域生態步道還有兒童遊戲區。記者林敬家／攝影

王惠美

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