彰化河濱公園有影 大草坪、水域步道等建設找經費

彰化沒有具規模的河濱休憩據點，彰化縣府向中央爭取前瞻「全國水環境改善計畫」，規劃在大肚溪棒壘球場旁河川公地打造4.5公頃的河濱公園，設計有大草坪、水域生態步道還有兒童遊戲區，總工程約6千萬元經費，由於地方期待活化已久，彰化縣長王惠美指出，若中央不支持，縣府也會自籌來做。

河濱公園基地目前由第三河川局管理，居民經許可作為種植區，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、經濟部水利署第三河川局等官員與地方人士今天到場勘查。

王惠美說，4.5公頃的河川地地方期待活化超過有15年，若能納入規劃範圍，規劃溜滑梯、遊戲設施，或大草坪供民眾野餐、親子活動等多功能使用的河濱公園，可以提供彰化市民有個親水的遊憩空間，感謝第三河川局促成，希望中央補助經費，儘快完成規劃並開始發包施工。

彰化市長林世賢表示，河濱公園完成勢必吸引人潮，該處的聯外道路狹小須改善，附近停車問題也要解決。

彰縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，河濱公園基地廣大呈長形空間，依空間規劃及活動屬性區分，設置休憩型、趣味型、挑戰型的主題空間，在靠近堤防處設計堤前坡培厚綠化，高灘區有烏溪流域解說休憩廣場、躍動體驗場、大地草坪、兒童遊戲場還有水域生態步道等，靠近福馬圳道水路的低灘處則規畫親水區域。