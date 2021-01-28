盧秀燕登上CNN！ 台中罰居家外出男百萬 網友狂讚
日前台中市神岡區一名男性台商從大陸返台，居家檢疫期間多次離開住處，嚴重違反防疫規定，台中市長盧秀燕怒斥「惡行重大！」中市府重罰100萬元，消息登上美國有線電視新聞網（CNN）上萬網友狂讚，稱讚「台灣之光」肯定「這就是台灣政府認真對待新冠的方式」「世界上防疫做得最好的例子之一。」
據CNN報導，這名台商1月21日自中國大陸返台，台灣規定入境旅客應進行14天居家檢疫、不得外出，但短短3天就違規外出7次。市長盧秀燕怒斥「惡行重大，一定重罰！」結果台商被處最高金額100萬元罰鍰，強制集中檢疫期間無法領取每日1000元防疫補償，還須自付每日3000元集中檢疫費用。
CNN報導指出，台灣控制新冠肺炎疫情上，是世界上最成功的例子之一，台灣很早就進行邊境管制，執行大規模檢測、追蹤接觸者，更採取嚴格隔離措施。根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的資料，台灣有2300萬人口，889人確診，7人不幸死亡。
此篇報導一出，許多國外網友也在CNN臉書貼文下方留言「這是台灣政府認真對待新冠的方式，也是為何台灣疫情至今仍受控制」「每個國家都應該這麼做」稱讚台灣是「世界上防疫做得最好的例子之一」。
還有美國網友說「美國也要這樣做，2周可降90%新冠肺炎病例」、「若美國也實施這樣的政策，可以降低新冠肺炎的傳播」、「預防勝於治療」。
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