延管工程造成路面不平 台中市府今天開說明會

台中市自來水接管率高，但部分地區因延管工程造成路面不平，行車險象環生，尤其對機車族影響大，台中市議員李榮鴻爭取大安、大甲延管路面復平經費3000萬，大甲太白里延管新設經費1000萬，中市府今天開說明會，李榮鴻希望今年能完工。

今天的說明會在大甲太白里橋下召開，市議員李榮鴻表示，經太白里長曾進財反應，通天路上尚有部分無自來水及未完成復平，李榮鴻向市政府要求改善，今天和中市府經發局長張峯源與自來水公司、大甲區公所和地方人士開說明會。

太白里長曾進財表示，通天路是連結孟春、太白里的重要道路，也是里內里民每天必經道路，部分路段因第一期延管未復平導致部分道路凹凸不平，恐危及行車安全，也有里民第一期延管沒申請，他請議員李榮鴻再協助申請第二期的延管。

經發局長張峯源也說感謝李榮鴻持續為甲安埔自來水延管及復平工程努力，他表示，今年度的工程包含太白里一期復平工程、二期太白里延管工程，另感謝立委楊瓊瓔協助爭取1000萬元施作；大安福興里的福東路、興安路，大安中庄里中海路及大甲區文曲里東安路，李榮鴻請經發局今年度一定要完工。