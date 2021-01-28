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延管工程造成路面不平 台中市府今天開說明會

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安和大甲延管路面復平及太白里延管新設 今天開說明會。 圖／台中市議員李榮鴻提供
台中市大安和大甲延管路面復平及太白里延管新設 今天開說明會。 圖／台中市議員李榮鴻提供

台中市自來水接管率高，但部分地區因延管工程造成路面不平，行車險象環生，尤其對機車族影響大，台中市議員李榮鴻爭取大安、大甲延管路面復平經費3000萬，大甲太白里延管新設經費1000萬，中市府今天開說明會，李榮鴻希望今年能完工。

今天的說明會在大甲太白里橋下召開，市議員李榮鴻表示，經太白里長曾進財反應，通天路上尚有部分無自來水及未完成復平，李榮鴻向市政府要求改善，今天和中市府經發局長張峯源與自來水公司、大甲區公所和地方人士開說明會。

太白里長曾進財表示，通天路是連結孟春、太白里的重要道路，也是里內里民每天必經道路，部分路段因第一期延管未復平導致部分道路凹凸不平，恐危及行車安全，也有里民第一期延管沒申請，他請議員李榮鴻再協助申請第二期的延管。

經發局長張峯源也說感謝李榮鴻持續為甲安埔自來水延管及復平工程努力，他表示，今年度的工程包含太白里一期復平工程、二期太白里延管工程，另感謝立委楊瓊瓔協助爭取1000萬元施作；大安福興里的福東路、興安路，大安中庄里中海路及大甲區文曲里東安路，李榮鴻請經發局今年度一定要完工。

李榮鴻表示，甲安埔地區延管後的路面不平在近幾年有大幅度改善，尤其去年大甲區文曲、西岐、龍泉里、大安區中庄、龜殼里、外埔水美里有許多大小復平完工，第二期的工程也會繼續要求經發局規速改善。

台中市大安和大甲延管路面復平及太白里延管新設 今天開說明會。 圖／台中市議員李榮鴻提供
台中市大安和大甲延管路面復平及太白里延管新設 今天開說明會。 圖／台中市議員李榮鴻提供

台中市 楊瓊瓔 機車族

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