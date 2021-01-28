區間測速中國產品喊卡 彰化沒空窗9個月取締12931件

為了取締超速，不少縣市設置「區間測速」，但最近爆出測速儀器疑似使用到中國製產品，恐有資安疑慮，對此彰化縣警局指出，區間測速系統設備經檢定合格及取得第三公正單位驗證非中國產地後，才會恢復執法，但空窗期仍有移動式測速照相取締，9個月已開出12931件超速罰單。

彰化縣區間測速去年4月爆出台61線西濱快速道路彰化段區間設備有誤差，開出3千多張罰單撤銷引起熱議，各地也都陸續發生爭議事件，經濟部標準檢驗局自今年1月1日實施區間平均速率裝置檢定，為避免資安及道安疑慮，交通部決定若廠商無法證明設備產地非中國及切結零組件非中國製者，須先下架，並對已建置地點在2個月內委託第三公正單位成立驗證小組，通過驗證前全面暫停使用。

彰化縣警察局表示，原建置在台61線北上177公里至168.1公里區間測速系統，經中央科學研究院初檢校正軟硬體設備後，今年1月13日送請經濟部標準檢驗局檢定中，除了設備需依法檢定合格外，會配合交通部政策，請設備廠商東山科技公司全面清查是否為中國製，並提出證明資料，再由第三公正單位驗證，確定非中國產地後，才恢復執法使用。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，台61線彰化段區間測速從去年4月15日因系統時間準確性出問題，暫停設備使用至今，但執法沒有空窗期，交通隊及轄區警分局不定時、不定點編排移動式測速照相勤務，加強取締超速違規，統計從去年4月15日至今取締告發台61線超速違規計12931件，測速執法強度並未打折扣。