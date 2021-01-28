防疫優先到宮廟自備筊杯 腰果竹筊成新春熱門網拍物件

疫情何時了，很多人在壓力之下尋求宗教寄託，彰化縣溪湖鎮手工竹筊製造業者何中雲，近日製作尺寸像腰果的迷你竹筊，產品上網一周，每天有訂單，網友留言說「到宮廟自備筊杯符合防疫安全措施」。

何中雲今天表示，新春期間，民眾到宮廟祈福擲筊，所用的都是公共筊杯，他閱讀防疫指引時靈機一動，製作迷你竹筊，放在透明塑膠罐內，信徒到宮廟上香請示神明之後搖一搖塑膠罐，用自備筊杯擲筊比較衛生安全。

他製作竹筊有一段故事。原本經營佛具行，8年前突然夢見一位年約60歲的「竹仔公」，帶著他挖掘竹根製作竹筊。何中雲重複作相當的夢，並不以為意，直到有一天失聲，就醫檢查找不出原因，何中雲聯想到奇異的夢境，「會不會跟竹仔公有關？」剛好附近居民移除竹子，把竹根送給他，開始製作竹筊竟恢復聲音可以講話。

「竹根形狀不規則，均勻剖半考驗技術。」何中雲的妻子陳菁菁說，以前製作木筊杯，木料方正易裁鋸，剛開始製作竹筊幾乎每天雙手受傷，沒均勻對剖即是失敗作品，摸索半年才掌握眉角。

竹齡越大，竹根側芽越多，鋸斷側芽和磨平，稱為「心」，側芽自然脫落形成凹洞稱為「臍」，每個外形都不相同。買佛具的顧客喜歡竹筊有「心」有「臍」，也有欣賞三心、四心或五心，認為有吉祥意象，竹筊除了實用還可觀賞，因此不少民眾購買收藏也送給宮廟當擺飾。