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防疫優先到宮廟自備筊杯 腰果竹筊成新春熱門網拍物件

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮竹筊工藝業者何中雲說，即使多次夢見竹仔公教做竹筊，自己實做仍遇到很多困難。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮竹筊工藝業者何中雲說，即使多次夢見竹仔公教做竹筊，自己實做仍遇到很多困難。記者簡慧珍／攝影

疫情何時了，很多人在壓力之下尋求宗教寄託，彰化縣溪湖鎮手工竹筊製造業者何中雲，近日製作尺寸像腰果的迷你竹筊，產品上網一周，每天有訂單，網友留言說「到宮廟自備筊杯符合防疫安全措施」。

何中雲今天表示，新春期間，民眾到宮廟祈福擲筊，所用的都是公共筊杯，他閱讀防疫指引時靈機一動，製作迷你竹筊，放在透明塑膠罐內，信徒到宮廟上香請示神明之後搖一搖塑膠罐，用自備筊杯擲筊比較衛生安全。

他製作竹筊有一段故事。原本經營佛具行，8年前突然夢見一位年約60歲的「竹仔公」，帶著他挖掘竹根製作竹筊。何中雲重複作相當的夢，並不以為意，直到有一天失聲，就醫檢查找不出原因，何中雲聯想到奇異的夢境，「會不會跟竹仔公有關？」剛好附近居民移除竹子，把竹根送給他，開始製作竹筊竟恢復聲音可以講話。

「竹根形狀不規則，均勻剖半考驗技術。」何中雲的妻子陳菁菁說，以前製作木筊杯，木料方正易裁鋸，剛開始製作竹筊幾乎每天雙手受傷，沒均勻對剖即是失敗作品，摸索半年才掌握眉角。

竹齡越大，竹根側芽越多，鋸斷側芽和磨平，稱為「心」，側芽自然脫落形成凹洞稱為「臍」，每個外形都不相同。買佛具的顧客喜歡竹筊有「心」有「臍」，也有欣賞三心、四心或五心，認為有吉祥意象，竹筊除了實用還可觀賞，因此不少民眾購買收藏也送給宮廟當擺飾。

何中雲自認「受到神明託付」製作竹筊，因此慷慨捐贈竹筊給宮廟，有的信徒使用傳統筊杯比較順手，何中雲「中雲香坊」順應市場需求製作傳統造型竹筊，竹纖維密實，摔落地面不易磨損較耐用，許多宮廟訂購取代木筊。若對迷你筊杯或竹筊有興趣，可上網搜尋「何中雲台灣工藝製作」或洽詢0953058188。

溪湖鎮長黃瑞珠希望新春期間大家祈福都能「筊好運」。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮長黃瑞珠希望新春期間大家祈福都能「筊好運」。記者簡慧珍／攝影
腰果竹筊造型可愛，頗受網友喜愛。記者簡慧珍／攝影
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