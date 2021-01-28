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台中大安農會連7年 「愛心你買．我捐公益」活動今展開
台中市大安區農會連續第7年辦公益活動」今天在大安區公所前廣場展開，為協助低收入戶及弱勢團體寒冬過好年，今年發起「2021安心呷．農為您─安農香腸送愛心」你買．我捐公益活動，民眾購買安農產銷履歷原味肉鬆+海苔肉鬆各1罐之「大安禮尋」肉鬆禮盒一盒，原價750元、愛心售價520元，農會就捐出一包價值200元的安農香腸做公益。
大安區農會近個月時間已募集約1000多包安農香腸，嘉惠大安、大甲、清水、后里、大雅和南投仁愛鄉等地區375戶的弱勢族群，希望讓弱勢族群享受美味安農香腸，增添過節喜氣、溫馨過好年；捐公益活動連7年舉辦，已辦12次。
今年因疫情關係，避免群聚，主辦單位今天安排在大安區公所前廣場，讓受贈單位及弱勢族群受贈者隨到隨領，分散民眾聚集，今天參與捐贈儀式有台中市府農業局主任秘書陳柏宏、大安區長許宏綺及大安區各里長。
大安區農會表示，安農飛天豬香腸依古法製作，傳統中帶新風味，滋味鮮甜，口感Q彈有嚼勁，為慶祝安農「大安禮尋肉鬆禮盒」蟬聯2021台灣農業百大精品獎，感謝民眾支持，過年前夕發起安農香腸送愛心公益活動，結合台中市農會、仁愛鄉農會、大安區公所、大安區肉品市場、華山社會福利慈善事業基金會、台中市私立馨安啟智家園、台中市愛幼會、台中市蓮心自強服務協會、清水清濱醫院附設精神護理之家等機關團體共襄盛舉。
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