南投醫院防疫取消春節義診 改贈生活物資助弱勢

南投醫院每年春節皆安排社區義診，最近國內新冠肺炎疫情擴散，南投醫院配合防疫政策今年取消義診活動，改為送物資至南投市弱勢家庭，用另一種方式傳達關懷。

南投醫院表示，往年春節前夕，都會在南投市公園舉辦義診，已經持續9年。提供民眾測量血壓、血脂，家醫科、外科的義診、健康諮詢，癌症篩檢宣導，還有藥物諮詢以及藥師調劑服務，傳遞健康與關懷，希望弱勢民眾能夠得到最佳的醫療照護。現場還安排健康帶動跳、愛心午餐及物資發送，溫暖弱勢民眾的心與胃。

最近疫情升溫取消大型聚會活動，南投縣警察局婦幼志工中隊長楊月娥捐出600公斤白米以及120份襪子送給弱勢民眾，由於這些物資對生活相當有幫助，南投醫院連結嘉和社區發展協會、弓鞋社區發展協會以及平和里、平山里、漳興里、仁和里、康壽里等單位，在農曆年前，委請里長及協會理事長將愛心物資陸續轉送到弱勢民眾的家中。