ibike2.0鋪設中捷沿站 民代反映台鐵高架站等嘸！

台灣ibike站點設置全面升級2.0 精武、五權兩處火車站「等無車」市議員鄭功進指出，市府無視兩站人潮多，卻在中捷暫停營運各站拚命設租借站，質疑市府不知變通。

交通局表示，為便利民眾轉乘大眾運輸，初期以軌道運輸周邊區域優先設站，交通局日前已與台灣鐵路管理局共同會勘五權、精武等火車站，初步擇定將於火車站橋下台鐵既有自行車架區設置iBike站點，目前正辦理契約簽定。

台中iBike倍增計畫自去年底開始推動，除原有的329站，目標再增設1000站。

去年台中市政府交通局，ibke站點新增設置預算，遭台中市議會多數決議凍結，睽違一年多，才終於又在議會的支持下，上個月中旬全面啟用新版的ibike2.0新站的建置，目前已設置76站，預計本周可增加到91處站點。

有市民向議員鄭功進反映，中捷目前暫停試營運，交通局卻還是大量的站點設置在無法載客的捷運站旁，無視單車使用者的真正需求。

鄭功進強調已多次在市議會公開提案並質詢，台台鐵路全線高架化沿線車站，光是東南區就有精武跟五權兩處火車站，ibike卻始終零進度。甚至整個大東區，也只有一處2.0的新站設置在秀泰影城旁「完全不懂市府的標準何在？」

鄭功進表示，全台中市民苦等1年多，好不容易盼到市府交通局，推動新的ibke2.0增設計畫，想不到截止本周為止，所設置的76處新站點，完全重大市政亮點工程的橫向聯繫，不論是剛啟用的綠空鐵道周邊串聯，還有等了更久的台糖湖濱生態園區及精武火車站，全東區竟然只有一個2.0站點的設置，如何連結成具有線、面完善的自行車路網？

交通局表示，首月已增設91站，包含今日啟用的綠川東路中山路口、國立台灣美術館（五權西路）、中興街公有停車場等15站，另台糖湖濱生態園區（帝國糖廠）、雙十路南京路、中興大學、光明國中等站也正加速建置。

鄭功進指出，外來遊客也說，到秀泰影城租借ibike騎乘，最近的下一個站點，居然要騎超過兩公里，到孔廟才能歸還車輛。今年是台中自行車旅遊元年，希望市府在鐵路高架化車站周邊的橋下空間多增設新站點的位子，每天這麼多搭火車通勤的人潮，市府若繼續讓場域閒置，真的很浪費。

鄭功進重申，錢要花在刀口上，ibike站點的設置，不論是一代還是二代，最重要的，應該是考量整體交通動線的展延性。他也相信，周轉率的高低，才是一處站點的設置，是否成功的關鍵判斷標準。