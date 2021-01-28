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民眾捐贈14棵五葉松移植 美化豐原國小及葫蘆墩圳

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
民眾捐贈14棵五葉松種植在豐原國小及葫蘆墩圳步道。圖／陳清龍提供
民眾捐贈14棵五葉松種植在豐原國小及葫蘆墩圳步道。圖／陳清龍提供

台中市豐原國小旁葫蘆墩圳2018年掀蓋後，營造水岸花都新風貌，在台中市議員陳清龍的號召與牽線下，市民詹玟書、蔡宗麟、陳秀丹、黃志倫出資捐贈五葉松樹，專業景觀公司負責人陳明杰負責移植，共同在豐原國小及葫蘆墩圳步道旁種下14棵五葉松，增添校園周邊風采。

台中市議員陳清龍說，種植的五葉松，樹齡約20年，約5至6公尺高，每棵市價達數萬元，特別從新社區移植到豐原區。五葉松極耐寒，終年常綠，是非常具觀賞及綠美化景觀的樹種之一，感謝好友無償捐贈，尤其樹種移植到學校時也不馬虎，特別委請景觀公司專業協助，在校門口處的3棵五葉松，樹態優美，成為校園的門面。

豐原國小校長周詩彥說，「十年樹木，百年樹人」，青松與百年老校相互輝映，感謝這群愛鄉愛土的鄉親「愛屋及烏」，疼惜豐原這塊土地，更惠及豐原國小，不僅庇護這一方大地水土，未來綠樹成蔭還可觀景乘涼。世人常祈人生願如勁松蒼柏，這排綠樹也祈願所有豐原人如「松柏長青」，不畏寒雨、冷風，越挫越堅永保蒼勁，可謂寓意甚遠。

陳明杰表示，五葉松適合全日照溫暖環境，土壤必須排水良好，其價值可從軀幹、樹皮裂紋、樹形、枝態等判斷，種樹簡單，澆灌才是真功夫，目前除了13棵在水岸花都人行步道旁供大家欣賞，另有1棵移植到校內，移交給學校維護管理，陪伴孩子成長。

在陳清龍牽線下，民眾捐贈14棵五葉松種植在豐原國小及葫蘆墩圳步道。圖／陳清龍提供
在陳清龍牽線下，民眾捐贈14棵五葉松種植在豐原國小及葫蘆墩圳步道。圖／陳清龍提供
台中市豐原國小旁葫蘆墩圳2018年掀蓋後，營造水岸花都新風貌。圖／陳清龍提供
台中市豐原國小旁葫蘆墩圳2018年掀蓋後，營造水岸花都新風貌。圖／陳清龍提供

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