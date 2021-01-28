彰化市發1.5億元春節敬老紅包 工作人員錢數到手軟

彰化市公所每年在春節前夕發放年滿70歲長者「春節敬老禮金」大紅包，今年春節敬老禮金今天在各里辦公處與指定地點同步發放，雖開放民眾申請轉帳領取，避免群聚，但仍有6成多的長輩選擇現場領取，直說「摸到紅包才像過年！」

彰化市今年有25085人或領取敬老禮金，比去年增加1千多人，每人6千元，合計共發放1億5051萬元，因金額龐大，發放禮金的「大工程」動員全市73里的里幹事、志工、與市公所員工共數百人，先在介壽藝文生活館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋，轄區73名員警也出動護鈔，護送禮金到各里辦公處。

彰化市長林世賢今天到彰安里辦公處等地將禮金紅包親手交給長者，現場還備有麵線以及濕紙巾贈送，為落實防疫，要求長輩到現場須全程戴口罩，但因里辦公室志工熱心準備熱飲，仍有不少人將口罩暫時拉下。

林世賢說，去年重陽禮金發放首度開放民眾申請轉帳領取，碰上新冠肺炎疫情正好符合需求，但大多數長輩覺得到場領較方便，還是選擇排隊領取，林世賢也說，公所的財政雖非充裕，但仍節省開支做好社福，除了發紅包，兩年來包括中央補助與自籌，市公所已投入56億元在建設上，讓彰化市更進步。