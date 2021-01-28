清水警分局建物拉皮整型成「小白宮」 拍照打卡新景點

台中市清水警分局二棟建物原本是紅白相間，經一年多耐震補強和拉皮整型後，現已完工，成為灰白建物，被稱為「小白宮」，吸引民眾拍照打卡，清水分局長張啟祥昨率各單位主管在分局門口拜地基主，祈求員警出入平安，治安和交通平穩。

位於台中市清水區鰲峰路上的清水警分局已有36年歷史，原本紅白相間的分局部大樓及偵查隊大樓等兩棟建築物，歷經前年和去年，進行兩次建築結構耐震補強及表面拉皮整型後，兩棟灰白相間具現代感的白色時尚建築，出現清水鰲峰路上，吸引許多路過民眾目光甚至駐足觀賞拍照打卡，有如清水區最新景點

清水分局經向台中市政府爭取經費施作耐震補強工程，整棟室內、外加強了多組防震阻尼器，分局門面有些改變，為求外觀美化，清水警分局請設計師共同討論，將外觀重新整修，原本以紅色系改為白色系加上灰色線條，讓整個分局更具現代感及親和力，分局本部大樓將一樓原本老舊的厠所，改造成具有免治馬桶的五星飯店等級男女分開厠所，經過的走廊也設計成藝廊中心，牆上掛著國內外著名大師級的書、晝，洽公民眾可欣賞。

清水分局長張啓祥為讓員警有更舒適的辦公環境，將督察組、人事室、交通組等辦公室重新規劃調整，讓原擁擠的交通組及人事室等辦公室變得的更為寛敞，分局本部大樓也設置健身室，讓員警下班後有鍛鍊身體地方。