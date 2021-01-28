影／中社花市鬱金海季森巴舞迎賓 孩子見花海驚喜尖叫

台中后里中社觀光花市今年從荷蘭進口30萬株鬱金香球莖，鬱金香花與8公頃各式花海現已盛開，今天安排熱情森巴舞迎賓，一群小朋友看到花海，驚喜尖叫。

中社花市表示，今年從荷蘭進口30萬株鬱金香球莖，有50多個品種，將輪流展出到3月中旬，歐洲人稱為「魔幻之花」的鬱金香，春節期間在花色種類、花朵使用量上，會是整個鬱金香花季最高峯。

中社花市春節將展出的特殊品種，除了吸睛的重瓣花色系外，還有黃瑪格丶紅色燃點，阿巴丶紫色瑪格麗塔丶金黃色賽金黃、紅色的摯愛、粉紅色耶誕夢幻等，最近育苗期遇到數波寒流，讓春節期間要展出的鬱金香花形更碩大、顏色更艷麗。

8公頃的園區，除了鬱金香，還有荷蘭進口球根花卉百合花、彩色海芋丶紫色鳶尾花、 西洋水仙等，另有來自高冷地的迷人花卉夢幻大飛燕、毛地黃、耬斗花、葉牡丹等，營造出最值得一遊的夢幻花園。

防疫期間不能出國，現在正值寒假，花市今天安排熱情森巴舞迎賓，吸引許多遊客和攝影愛好者拍照，幼兒園小朋友在老師帶領下參觀，一看到花海就驚喜尖叫，還有小朋友大喊：「有7個小矮人」。

中社花市表示，鬱金香季網紅、網美按讚賽，大家都可以參加，方法簡單，只要在活動網頁中，中社拍鬱金香>FB或You Tube .IG貼文，1月31日前截圖，掛號寄到中社花市，按讚人數第一名可獲得1萬元獎金，另有獎金和賞花，詳情簡章：https://www.beclass.com/rid=2443e9d5fb33488afc57