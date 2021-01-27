蒸汽火車CK124迎客 鳴日號遊客參觀扇形車庫大驚喜

台鐵觀光列車鳴日號今天載著百餘名乘客，今天上午抵達彰化站，市長林世賢親自到月台迎接，並沿著天橋通過才啟用不久的「散步扇庫廊道」，再到已有99年歷史的彰化扇形車庫，還欣賞已85歲的「CK124」蒸汽火車上轉盤調車的難得場景。

為了替彰化扇形車扇加值，並增加遊趣，彰化市公所為建構鐵道觀光新軸線，透過擬人化導引裝置藝術以及彩繪，並優化周邊遊憩設施，積極打造的彰化車站至扇型車庫間友善人行綠廊步道，去年10月上旬正式啟用，吸引了大大小小遊客散步到扇庫，欣賞彰化的鐵道人文風情，體驗步道「喵星人」的魅力，豐富的鐵道人文風情。

彰化市位於台灣縱貫鐵路山海線交會處，建於日治時期大正11年（西元1922年）的彰化扇形車庫，是台灣碩果僅存的扇形車庫，也是蒸汽火車時代的代表性建物，由於目前仍在運轉，做動態保存，已列彰化縣定古蹟。