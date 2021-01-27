春節傳愛 徐國勇慰問台中義務役受傷退役人員

內政部長徐國勇今天下午由役政署長龔昶仁、台中市副市長黃國榮等人陪同，到台中市西屯區林厝里慰問沈姓義務役受傷退役人員，並致贈春節慰問金、物品，並肯定替代役男熱心發揮同袍情義提供生活協助。

徐國勇表示，協助一位受傷人員，等於協助一個家庭，期勉役政署持續整合各方力量，強化服役受傷退役人員的照顧，協助度難關。

役政署說明，今天訪視的沈姓退役人員是在服義務役期間發生嚴重車禍，導致四肢全癱且手腳萎縮，生活起居全靠母親打理，原本較為封閉的他，因有申請替代役提供協助復健，陪伴關懷等生活協助之後，得以紓解情緒與開闊心胸。

內政部表示，役政署自2011年5月起，推展替代役役男提供服役受傷退伍退役人員生活協助服務，近10年來，已有909名役男到126名退役人員家中提供生活協助，服務時數達24萬5265小時。

內政部說明，透過遴選有醫學、復健、心理、社工等專長的替代役役男，到受傷人員家中從事陪同就醫、家務服務及陪伴關懷，發揮同袍相惜的精神，不僅讓弟兄們可以獲得更好的生活品質，也讓家屬有更多的喘息空間。

內政部役政署為鼓勵受傷退伍退役人員重新出發，並多和外界聯誼交流，今年將持續於北、中、南辦理分區座談聯誼活動，邀請受傷人員及其家屬共同參與，期望政府的美意與替代役役男的愛心，能讓這些受傷人員感受到溫暖，並得到更妥善的照顧。