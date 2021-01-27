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新北市民送愛 彰化田中榮民修祠竣工今啟用

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化田中榮家榮靈祠今天竣工啟用，內部環境煥然一新。圖／田中榮家提供　
彰化田中榮家榮靈祠今天竣工啟用，內部環境煥然一新。圖／田中榮家提供　

彰化田中榮家的榮靈祠興建46年，建物老舊，獲新北市民黃俊凱、呂宇捷夫婦捐款200萬元，輔導會補助120萬元，整修兩個多月，今天竣工，輔導會副主委呂嘉凱主祭，祈求榮民英靈護佑國家。

彰化榮家1975年10月1日興建榮靈祠，供奉亡故單身榮民牌位，因建物老舊、牆面及設施斑駁，前副主任林志強和友人李肇雄居間引薦，新北市黃俊凱夫婦捐款200萬元，實行他們母親黃陳幼彩博施濟眾、行善積福的遺願，加上輔導會撥款120萬元，耗時兩個多月進行防漏水、更換門窗、粉刷匾額與對聯、6828個木製牌位改用電腦刻字的珍珠金牌位，祠堂煥然一新。

今天中午吉時，在法師誦經祝禱下，田中榮家主任史浩誠將暫奉佛堂的榮民牌位迎請入家祠，下午由輔導會副主委呂嘉凱主持竣工啟用典禮，恭祈地藏王菩薩以殊勝佛法超度榮靈，賜福保佑彰化榮家平安吉祥。典禮結束後，呂嘉凱、史浩誠向榮家員工和榮民說明黃俊凱夫婦的善行，感謝他們照顧榮民前輩。

彰化田中榮家榮靈祠今天竣工啟用，輔導會和榮家員工祈求榮民前輩英靈護佑。圖／田中榮家提供　
彰化田中榮家榮靈祠今天竣工啟用，輔導會和榮家員工祈求榮民前輩英靈護佑。圖／田中榮家提供　

榮民 捐款

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