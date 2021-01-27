新北市民送愛 彰化田中榮民修祠竣工今啟用

彰化田中榮家的榮靈祠興建46年，建物老舊，獲新北市民黃俊凱、呂宇捷夫婦捐款200萬元，輔導會補助120萬元，整修兩個多月，今天竣工，輔導會副主委呂嘉凱主祭，祈求榮民英靈護佑國家。

彰化榮家1975年10月1日興建榮靈祠，供奉亡故單身榮民牌位，因建物老舊、牆面及設施斑駁，前副主任林志強和友人李肇雄居間引薦，新北市黃俊凱夫婦捐款200萬元，實行他們母親黃陳幼彩博施濟眾、行善積福的遺願，加上輔導會撥款120萬元，耗時兩個多月進行防漏水、更換門窗、粉刷匾額與對聯、6828個木製牌位改用電腦刻字的珍珠金牌位，祠堂煥然一新。