愛心不能停！中國附醫攜企業「紅包傳愛 」為偏鄉送暖
中國醫藥大學附設醫院今天結合林增連慈善基金會，以及長佳智能、麗寶樂園、雅方國際、長聖生技等企業，響應世界展望會「紅包傳愛」計畫，送出物資及助學紅包，關懷偏鄉弱勢學生；和平區國小六年級學生代表受贈時說，「謝謝你們、關愛我們、支持我們，我們會好好讀書，做個有用的人，像你們一樣幫助需要的人」。
中國附醫與林增連慈善基金會、長佳智能公司贊助學童紅包，雅方國際致贈學童家庭過年物資、長聖國際生技公司致贈學童文具組合，麗寶樂園招待學童暢玩麗寶，讓學童及弱勢家庭一同度過歡樂、幸福及健康的新年。
「紅包傳愛關懷活動」透過台灣世界展望會投入國內貧童助學金、營養扶助金、特殊境況家庭扶助金，與弱勢家庭暨青少年培力發展，並藉由公開贊助拋磚引玉，世展會也帶來孩子們親手寫的卡片，一字一句表達對醫護抗疫的支持。
中國附醫院長周德陽說，院方除醫療本分救治病患，也要走出去帶領企業團體一起付出愛心；林增連慈善基金會董事長林嘉琪認為，受疫情影響，很多尾牙、活動停了，但愛心關懷不能停。雅方國際董事長林正明除代表捐羊肉爐等圍爐食品，當場也慨捐20萬元。
中國醫藥大學附設醫院與台灣世界展望會合作，透過攝影志工10年間走訪蒙古、柬埔寨、馬拉威、尼泊爾、衣索比亞、尚比亞等國家，用鏡頭記錄孩子的笑容與需要，作品目前在中國附醫展出，盼社會大眾關注兒童人權、健康等議題，今天邀偏鄉學童參加攝影展。
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