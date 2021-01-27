加強防疫 南投縣府建議宮廟停辦春節大型活動

南投縣政府今天表示，原則建議縣內宮廟春節停辦大型活動，若仍需辦理，應縮小規模，並落實戴口罩、酒精消毒、實聯制等防疫措施；另外，視疫情狀況不排除全面禁止醫院探病。

南投縣政府今天召開嚴重特殊傳染性肺炎第12次應變會議，敲定全面再升級防疫作為，縣府內部率先要求員工上班全程戴口罩，辦公環境每天早、晚至少清潔消毒一次，主持會議的副縣長陳正昇說，除縣府員工帶頭示範，更需要全體縣民提高警覺、全力配合。

縣府表示，已行文各宮廟，舉辦活動前做好掌控參加者之間距離等風險評估，及原則建議縣內宮廟春節期間停止舉辦大型活動，若仍需辦理，應縮小規模並要求戴口罩、酒精消毒、實聯制等防疫措施，並設置醒目防疫告示，隨時提醒信眾戴口罩等基本防疫措施。

邁入第10個年頭的竹山紫南宮發招財錢母，今年第一次決定取消春節正月初一發送活動，至於正月16日「吃丁酒」是否如期舉辦，廟方評估中，不排除以個人料理包供應，中台禪寺也決定首度停辦大年初一新春團拜法會、初二精進禪七活動，不過，竹山克明宮春節初一吃「平安餐」擬照常舉辦，但會加強防疫。

有關寒假期間，縣府指出，學校寒假輔導及營隊活動目前雖未要求停止，但已請學校注意加強防疫，包括實名制、戴口罩、保持室內外社交距離、量體溫、勤洗手；至於補習班、運動場所也會持續加強防疫稽查。

縣內10家醫院已啟動門禁管制，探病限1個時段訪客最多2人，每次30分鐘，陪病以1人為原則，並採實聯制，衛生局將視疫情調整，不排除全面禁止探病；另外，護理之家、住宿式長照機構等，除每天探病限縮時段及落實登記、手部消毒等，並視疫情強化門禁管制。

縣府指出，農曆春節將至，返台過年民眾增加，南投縣共有8家防疫旅館、317間房間供返台民眾入住，截至今天使用率約一半；另外，利用自宅居家檢疫人數預估明天後達高峰，民政處、警察局、衛生局、公所將加強居家檢疫者及防疫旅館訪查頻率。