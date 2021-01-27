麗寶樂園春節加碼 12歲以下購票贈500元現金消費券

迎接農曆春節，麗寶樂園渡假區搶攻過年商機，麗寶樂園推出全新「超視覺魔幻秀」表演，凡12歲以下購票，每位小朋友送500元現金消費券，生肖屬牛可享密室逃脫免費體驗、麗寶國際賽車場送限量提袋，麗寶福容大飯店推出財神帽DIY、手寫春聯等活動，麗寶Outlet則推出行李箱福袋，讓民眾春節試手氣。

麗寶樂園2月12日至2月16日推出優惠，凡12歲以下兒童下午1點前購票入園(搭配1名大人購買全票)，即贈500元現金消費券；除購票享優惠，還可看全新強檔表演「超視覺魔幻秀」，不但有國際級大師打造的大型魔術道具，搭配豐富聲光、舞蹈、特技等元素呈現世界唯一跨界魔術劇場，即日起官網購買超視覺魔幻秀套票，還能享劇場VIP席次；探索世界更有魔幻花車遊行、劇場表演、街頭魔術、夜間秀與璀璨的高空煙火天天放。

密室逃脫即日起至3月31日推出「犇放密室」優惠，出示身分證明文件，凡生肖屬牛及可免費玩密室逃脫1場，同行者還可享450元優惠價(至多4人)；麗寶國際賽車場則推出屬牛或金牛座的遊客，憑當日卡丁車發票，並按讚追蹤官方臉書，即贈限量賽車提袋。

麗寶福容大飯店2月10日至2月16日推出「麗寶假期-牛轉乾坤迎新年 春節住房專案」2天1夜8999元起，包含田園西餐廳早餐、晚餐、同樂券、樂園雙日門票、天空之夢搭乘券，春節期間還有財神帽DIY、市集活動、手寫春聯等房客專屬活動。麗寶賽車主題旅店同步推出「麗寶賽車駕期-新春極速傳奇」一泊一食4999元起，含能量早餐，在房間內感受G2賽道盡在眼前的壯景。