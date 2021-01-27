至少每四年穿新鞋 社會集愛今再送800張鞋券給家扶兒

台灣貧富差距拉大，家境好的孩子穿名牌運動鞋，家境差的鞋子「開口笑」，彰化家扶中心員林區扶幼委員會6年前發起「童心鞋力」，這六年募集4800張愛心鞋券，今天發送今年度的800張，三商行公司加碼200元，彰化家扶兒可到縣內13家門市買鞋。

縣政府社會處處長王蘭心、縣府秘書賴沛然、縣政顧問李世湧、縣議員張錦昆、員林市長游振雄及彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠、員林區扶幼委員會主委賴秋樺等30名來賓，今天到三商行員二店門市，為30名家扶兒穿上新鞋。

「小偉」總是穿哥哥的舊鞋，已經習慣穿到「開口笑」才丟棄，今天活動小偉挑選一雙全新黑色運動鞋，穿上後，在店內跳躍測試鞋子彈性；他說，從沒買過新鞋，會很珍惜它，也會好好勤練跑步，希望在運動比賽時贏得佳績，不辜負捐贈人的愛心。

彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠，曾目睹家扶兒在學校穿破鞋，因此在6年前發起「童心鞋力」，號召鞋全家福、親朋好友、企業、社團及家扶個後援團體「投資」家扶兒，每年以800雙新鞋為目標，過去六年認購愛心新鞋4800雙、金額576萬元。

今年也不例外，各界捐款補助家扶兒買鞋，每雙1000元，三商行公司加碼200元，一共有800名家扶兒受惠，買鞋每雙折抵1200元。彰化家扶主任王震光說，感謝家扶前主委羅金珠持之以恆大力贊助，並揪團行善，廣成產業公司、三商行公司、永銡實業公司、璟德建設公司、十方功德行善團、金湖獅子會、彰化縣員林國際蘭馨交流協會、彰化縣美林國際同濟會、海洋森林聯誼會、埤腳五通宮及彰化家扶五個後援團體支持「童心鞋力」，讓3200名家扶兒每四年就有新鞋可穿，「足」步邁向希望的未來。