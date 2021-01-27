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南投埔里國中校門口大變身 前後對比驚人

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立仁愛高農協助埔里國中改造校門口景觀，成果繽紛亮麗，前後對比驚人。圖／仁愛高農提供
國立仁愛高農協助埔里國中改造校門口景觀，成果繽紛亮麗，前後對比驚人。圖／仁愛高農提供

國立仁愛高農發展造園景觀技藝，表現卓越，曾勇奪全國技能競賽造園景觀金牌，近年更推動校園角落特色造景計畫，協助在地國中校門景觀改頭換面，近期就與埔里國中學生合作改造，今展現亮麗成果，也助國中端孩子認識體驗造園美學。

仁愛高農指出，造園景觀技藝是該校園藝科特色課程，不僅培訓孩子成為綠手指，更要兼具造園美學，並鼓勵學生參賽累積經驗，校內造園技藝選手因此在第49屆全國技能競賽造園景觀金牌，表現傑出，而有推廣造園技藝及在地紮根的想法。

該校實習主任施芸芳及園藝科師生團隊因此籌劃至各國中推行校園角落特色造景計畫，前年起陸續至當地仁愛國中、埔里宏仁國中協助改造，去年底再鎖定埔里國中，經實勘規劃擇定改造校門口兩側，並以生態環保、在地素材為造景主題。

仁愛高農表示，園藝科師生團隊前天起帶著埔中農業技藝班動手改造校門周邊環境，除整頓雜亂綠籬，更從基地分析、主題設計、工具與材料認識、工程施作進行造景實作課程，美化校園同時也深化學生與校園的連結，提升對學校的認同感。

原本略顯雜亂的埔里國中校門兩側，在仁農師生及埔中學生連日整理，並使用大量竹子、原木，將校園中原有之松、梅盆景樹融入造景，再以多種花卉和可愛擺件點綴後，校園景觀變得繽紛亮麗，布置後也更具溫度，前後對比驚人。

仁愛高農校長陳威男說，透過高職與國中端的合作，讓該校學生展現自我能力，也與國中端相互交流，營造具有美感的校園環境，讓技藝實作與美感知能相互結合，也達成師資、設備、課程等教育資源共享，創造兩校共好的精神。

國立仁愛高農協助埔里國中改造校門口景觀，成果繽紛亮麗，前後對比驚人。圖／仁愛高農提供
國立仁愛高農協助埔里國中改造校門口景觀，成果繽紛亮麗，前後對比驚人。圖／仁愛高農提供
國立仁愛高農協助埔里國中改造校門口景觀，成果繽紛亮麗，前後對比驚人。圖／仁愛高農提供
國立仁愛高農協助埔里國中改造校門口景觀，成果繽紛亮麗，前後對比驚人。圖／仁愛高農提供
國立仁愛高農協助埔里國中改造校門口景觀，成果繽紛亮麗，前後對比驚人。圖／仁愛高農提供
國立仁愛高農協助埔里國中改造校門口景觀，成果繽紛亮麗，前後對比驚人。圖／仁愛高農提供
國立仁愛高農協助埔里國中改造校門口景觀，成果繽紛亮麗，前後對比驚人。圖／仁愛高農提供
國立仁愛高農協助埔里國中改造校門口景觀，成果繽紛亮麗，前後對比驚人。圖／仁愛高農提供

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