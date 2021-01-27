感念師恩 愛心小尖兵攜手新北慈善團體送愛給溪州學童

新北市愛的文化教育推廣協會、方鑫獅子會、愛心小尖兵服務學習團隊，發起網路勸募「愛的禮物」，寒假期間送愛到偏鄉，今天送到溪州鄉，鄉內9所國小約1000名學童每人一份，縣長王惠美自稱「帶著滿滿的感謝」到大莊國小，代表接受來自各界的愛心。

新北市愛的文化教育推廣協會、國際獅子會台灣總會、方鑫獅子會等社團人員，合乘一輛遊覽車南下，今天上午到達溪州鄉大莊國小，受到溪州鄉9所學校校長的熱烈歡迎。

國際獅子會台灣總會議長兼新北市愛的文化教育推廣協會理事長陳麗鳳致詞說，她曾擔任秀朗國小三屆家長會，深知身教勝過言教，成人應給孩子正確的生活模式和觀念，當她知道愛心小尖兵服務學習團隊要到偏鄉，總不能讓他們空手，因此攜手愛心小尖兵服務學習團隊、新北市愛的文化教育推廣協會、方鑫獅子會，共同發起「幸福愛集盒 大手牽小手」活動，獲得翰昌動力行銷公司、台北市文山區芳馨診所、惇敘工商學子的響應，在網路募集逾1000份禮物、圖書、文具用品，希望不只送禮到偏鄉，也帶給偏鄉小朋友歡樂。

溪州鄉大莊國小交長呂彥億曾任教僑信國小，愛心小尖兵服務學習團隊隊員林文芸是他班上的學生，林文芸的弟弟林彥宇則是同校學生，林文芸姊弟帶著感恩的心，和一群夥伴到昔日老師領導的小學舉辦活動，回饋老師和家鄉。

彰化縣長王惠美說，今天的活動不僅傳遞愛心鞋盒，也傳承著做真、傳善及承美的正向溫度，愛心小尖兵團員北一女中學生林文芸和建國中學學生林彥宇都是彰化子弟，懷抱著服務家鄉的愛心，和一群好朋友回彰化，本月25日至27日在大莊國小辦理的科學小學堂營隊，豐富孩子的科學視野，將服務學習的理念與夢想付諸實踐，「施比受有福」，她期許小尖兵青年學生繼續朝夢想的初衷前進，她也希望受贈的小朋友以感恩心歡喜向善、以持恆心勤勉向學、以進取心積極向上，努力實現自己的夢想，未來成為國家棟梁並回饋鄉里，傳承小尖兵大哥哥大姐姐的愛心。

溪州鄉大莊、圳寮、成功、潮洋、三條、溪州、水尾、南州及僑義等9所國小約1000名小朋友，收到愛的禮盒。鄉長江淑芬表示，證嚴法師曾說「能做是福氣，不能做就費事。」她相信愛的行動就會有善的循環，時值疫情嚴峻，臺灣卻仍可如此平安，一定是各界集氣，愛的力量形成正循環，她期盼借力使力，繼續傳承這份愛。縣長王惠美頒贈感謝狀給捐贈的社團，愛心小尖兵也獻花給王惠美。